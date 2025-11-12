La glosa promete chispas

Parece que se acabaron las glosas de té y galletitas en el Congreso de Jalisco. Ayer, la Junta de Coordinación Política acordó que esta vez sí habrá carnita en la revisión del Primer Informe de Pablo Lemus.

Los diputados podrán preguntar, los funcionarios deberán responder… y ahora habrá réplica. Así que nada de escaparse con el clásico “lo revisamos y te avisamos”.

Nos dicen que los titulares de Seguridad, Fiscalía, SIAPA y Ciencias Forenses ya andan puliendo discursos y ensayando respuestas frente al espejo. Porque si creían que iban a salir con evasivas como antes, se equivocaron de sexenio.

Aunque bueno, uno nunca sabe: el talento para esquivar preguntas es casi deporte olímpico en la burocracia.

¿Será que esta vez sí responderán todo? ¡Prometen buena función!

***

Nos cuentan que en Zapopan ya comenzó el desfile de aspirantes rumbo al 2027, porque toca candidata.

Aunque el alcalde Juan José Frangie jura que su sucesora “es lo último en su lista”, dicen que ya hay 23 interesadas e interesados anotados.

Por lo pronto, las diputadas Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, así como la funcionaria Isaura Amador Nieto, aparecen en cada evento, corte de listón y hasta foto de grupo.

Dicen los malpensados que no hay campaña, pero la sonrisa y el paso firme ya las delatan. ¿Cuál será la elegida?

***

Vaya agenda la de Omar García Harfuch. El flamante secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Claudia Shienbaum se alista para visitar Michoacán este jueves 13 de noviembre como parte del muy sonado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

Cuentan que no viene a vacacionar, aunque más de uno asegura que necesitará nervios de acero (y chaleco triple).

Ojalá que el plan traiga algo más que discursos y convoyes, porque en esas tierras el crimen organizado no da tregua ni a los buenos deseos.

¿Habrá resultados o sólo selfies con uniforme táctico? ¡Pronto lo sabremos!

Mientras tanto, en Jalisco ya refuerzan la frontera, por si el “efecto cucaracha” decide mudarse de código postal.