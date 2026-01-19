La Final: obligación, memoria y cabeza fría

Tomateros de Culiacán llega a la Final con una ligera ventaja objetiva. Abrirá y cerrará la serie en casa, producto de una mejor campaña regular, y además contará con un día más de descanso. No es un detalle menor. En enero, cuando los brazos pesan y las decisiones se toman con cronómetro interno, esos factores no definen por sí solos, pero sí inclinan la balanza.

Los números respaldan esa percepción. Tomateros fue uno de los equipos más consistentes del calendario: se mantuvo en el top de efectividad colectiva, con un pitcheo que permitió menos carreras que el promedio de la liga y con una rotación que rara vez se desfondó temprano. En casa, además, ganó más del 60 por ciento de sus juegos, una cifra que en Playoffs suele subir. Su ofensiva no fue la más explosiva, pero sí una de las más oportunas: alto porcentaje de carreras producidas con corredores en posición de anotar y pocos innings desperdiciados.

Charros, en cambio, llega con algo distinto: la obligación absoluta del título. No como consigna retórica, sino como exigencia deportiva y de proyecto. Para el club y para Benjamín Gil, esta final no es una más. Es una que no admite lecturas suaves ni explicaciones posteriores. Charros fue irregular en la temporada, pero creció en Playoffs. Su pitcheo mejoró casi una carrera completa de efectividad respecto a la fase regular, y su bullpen -que había sido un problema- logró estabilizarse en las últimas dos rondas.

Existe, además, un factor que puede contaminar si no se gestiona bien: la certeza de que aun perdiendo la final, Charros estaría en la Serie del Caribe, que se jugará en casa, en el Estadio Panamericano de Zapopan. No ocurría algo así desde 2005: un país anfitrión jugando el clásico caribeño en su propio estadio. El riesgo es evidente: que la seguridad del boleto distraiga del objetivo real. Y ese objetivo es uno solo: ser campeón.

La Final tiene también una carga emocional particular para Gil. Enfrenta a su antigua organización, la misma con la que fue campeón… y la misma que después lo despidió. La misma que, en enero de 2015, lo vio ganar un título precisamente ante Charros, dando paso a declaraciones y gestos desafortunados, soberbios, que tensaron una rivalidad ya de por sí profunda.

Paradójicamente, fue Charros quien terminó dándole cobijo. Y su afición, con el tiempo, le perdonó. No sin memoria. Basta recordar aquella Serie del Caribe jugada en Zapopan, cuando Tomateros hizo el ridículo como campeón y Gil, fiel a su estilo, despreció refuerzos de peso, limitándose a uno solo -Japhet Amador- y dejando fuera nombres de experiencia comprobada. El resultado fue el que fue: eliminación temprana y una narrativa que aún persigue.

Todo eso está ahí. Historia, cuentas pendientes, emociones cruzadas. Y ahí está la advertencia: que nada de eso se desborde. Porque en una Final, las estadísticas frías suelen imponerse a los impulsos calientes. Tomateros gana muchos juegos por una o dos carreras; Charros, cuando pierde, suele hacerlo ampliando la diferencia. Ese dato, repetido a lo largo del año, no es casualidad: habla de control, de ejecución y de manejo de momentos.

Esta Final no se gana con rencores, ni con discursos, ni con gestos altaneros. Se gana con inteligencia, con manejo quirúrgico del pitcheo, con lectura fría de los turnos clave y con decisiones oportunas. Gil sabe hacerlo. Ya lo ha demostrado. Pero también ha demostrado que, cuando se deja llevar por el personaje, suele pagar caro.

Tomateros no perdona errores. Juega bien los partidos cerrados, roba outs con inteligencia y entiende las Finales como pocos. Charros tendrá que jugar mejor que en Semifinales, no solo cumplir. Aquí no basta competir: hay que ejecutar mejor que el rival durante nueve entradas, noche tras noche.

La mesa está puesta. Hay ventaja del otro lado y presión de este. Que impere la cabeza fría sobre la emoción. Porque llegar a la Final es mérito. Ganarla, contra Tomateros, es carácter.