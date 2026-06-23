La fiesta y la sombra

El futbol posee la capacidad excepcional para lograr que las diferencias políticas, las tensiones económicas y los agravios cotidianos queden suspendidos en una suerte de paréntesis emocional compartido; esto, no porque resuelva los conflictos nacionales, sino porque ofrece la ilusión, aun efímera, de una comunidad reconciliada consigo misma.

Las recientes victorias de la Selección Mexicana en el Mundial han provocado ese fenómeno. Cientos de miles de personas han salido a las calles, han ocupado plazas públicas y avenidas principales, han ondeado banderas y han celebrado abrazándose con desconocidos. En esas imágenes hay algo profundamente significativo: la necesidad de pertenencia, el deseo de experimentar una identidad colectiva que trascienda la fragmentación cotidiana.

Autores como Émile Durkheim identificaron estos episodios como momentos de “efervescencia colectiva”. Se trata de circunstancias excepcionales en las que los individuos se sienten parte de algo mayor. La emoción compartida produce una energía social que fortalece símbolos, identidades y sentimientos de cohesión. El triunfo deportivo se convierte entonces en un lenguaje común capaz de reunir a personas que, fuera de ese instante, probablemente no compartirían ni espacios ni experiencias.

Hasta ahora, la mayor parte de estas celebraciones ha transcurrido bajo esa lógica. Familias completas, grupos de amigos y miles de jóvenes han convertido las calles en escenarios de convivencia y reconocimiento mutuo. La fiesta ha mostrado el rostro luminoso de la multitud.

Pero toda concentración masiva posee también una dimensión menos visible. La misma energía que produce solidaridad puede transformarse en agresión. La misma emoción que cohesiona puede desbordarse. Las teorías de la psicología de las masas, desde Gustave Le Bon hasta Elías Canetti, advirtieron que la multitud amplifica los impulsos individuales.

Por ello resultan preocupantes los incidentes registrados en algunas celebraciones recientes. Peleas, agresiones y el atropellamiento de varias personas recuerdan que las masas constituyen siempre espacios de enorme vulnerabilidad. Basta la acción irresponsable de unos cuantos para desencadenar dinámicas difíciles de controlar, y por ello debe comprenderse que toda concentración multitudinaria implica riesgos que deben ser gestionados con inteligencia institucional.

Las autoridades harían bien en observar estos acontecimientos más allá de la lógica del orden público. Lo que se concentra en esos espacios no son únicamente personas, sino emociones. Y las emociones colectivas poseen una fuerza política y social extraordinaria. Cuando se encauzan adecuadamente generan integración; cuando se desbordan pueden producir daños de gran magnitud.

Sin embargo, existe una dimensión todavía más profunda. Mientras millones de personas celebran los triunfos deportivos, la realidad nacional continúa desarrollándose en paralelo. La alegría del Mundial convive con las tragedias cotidianas que caracterizan al México contemporáneo. El mismo 20 de junio de 2026, mientras el entusiasmo futbolístico ocupaba titulares y conversaciones, se registraron nuevas masacres en Guanajuato. La fiesta y la muerte coexistieron en el mismo tiempo histórico.

Esta simultaneidad obliga a reflexionar. No se trata de condenar la celebración; ninguna comunidad puede sobrevivir sin espacios de alegría. Pero tampoco puede ignorarse que esos momentos de euforia revelan la necesidad de encontrar refugios simbólicos frente a una realidad marcada por la violencia, la incertidumbre y el miedo. Por ello los triunfos deportivos adquieren una relevancia tan profunda, pues encarnan la posibilidad de experimentar, aunque sea por unas horas, una versión distinta del país. Un país unido, orgulloso de sí mismo y capaz de compartir una emoción común.

La pregunta es qué ocurrirá cuando el Mundial termine. Las banderas volverán a guardarse, las plazas recuperarán su rutina y la conversación pública regresará inevitablemente a los problemas que permanecen sin resolver. Entonces la realidad nacional aparecerá nuevamente desnuda, con sus desigualdades, sus violencias y sus heridas abiertas.

El desafío de fondo consiste precisamente en ese tránsito. En comprender que una sociedad no puede vivir únicamente de sus celebraciones, pero tampoco puede prescindir de ellas. Entre la fiesta y la sombra se juega una parte esencial de nuestra experiencia colectiva. Y entender esa dualidad es, quizás, una de las tareas más urgentes para interpretar el México de nuestro tiempo.

@mariolfuentes1

Investigador del PUED-UNAM