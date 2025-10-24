La ENSU trastoca el apapacho a Harfuch

No habían pasado ni 24 horas del paso triunfal del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por el Senado de la República, cuando la publicación de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, correspondiente al tercer semestre del 2025 publicada ayer, eclipsó el brillo del más popular del gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum, considerado desde ya presidenciable.

Apenas el miércoles en su comparecencia ante la Cámara Alta por la glosa del primer informe de Gobierno de su jefa, donde, aunque admitió que el problema de la inseguridad no está resuelto, aseguró que en materia de combate a la delincuencia se va por el camino correcto. Con los “resultados medibles” de reducción en los índices delictivos, había salido más que bien librado, por los aplausos que recibió en distintos momentos y las muchas selfies que le pidieron morenistas, aliados y hasta opositores y más, opositoras.

Al “Batman” Harfuch, como sus allegados y propagandistas de imagen promueven que se le diga, el que más lo criticó fue el senador priista y ex gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, al cuestionar algunas de las cifras que presentó, sobre todo las que aseguran que hay una notable baja en la incidencia de homicidios dolosos.

Pero hasta ese tono disidente se diluyó en el Senado, por el reconocimiento de varios y varias senadoras del PAN y del partido Movimiento Ciudadano, como Alejandra Barrales, que destacaron y le atribuyeron haber sepultado con su estrategia de seguridad la fallida política de los “abrazos y no balazos” que se le reprocha al pasado sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Y justo es en esta comparación que hace la ENSU donde se relativiza el buen paso que presumen en este tema tanto Sheinbaum como Harfuch.

Porque en septiembre de 2024, cuando se dio a conocer la ENSU del último trimestre del gobierno de AMLO, en septiembre del 2024, 58.6 por ciento de la población mexicana mayor de 18 años dijo sentirse inseguro, según el promedio de las mediciones que se hacen en 91 áreas urbanas del país.

Al cumplirse el primer año de gobierno de Sheinbaum, en el tercer trimestre de 2025, la ENSU revela que la percepción de inseguridad subió al 63 por ciento en septiembre de 2025, es decir, 4.4 por ciento más, lo que el Inegi considera “un cambio estadísticamente significativo en relación con el porcentaje que se registró en septiembre de 2024 (58.6%).

Para atenuar esta alza en el miedo a la delincuencia en México, de un año a otro, Sheinbaum y Harfuch pueden referir que del segundo a tercer semestre de 2025 disminuyeron de 63.2 a 63 por ciento, aunque no sea un cambio “estadísticamente significativo” para el Inegi y haya trastocado los apapachos a Harfuch.