La electrónica te puede matar

Hay cosas en los autos diseñadas para impresionar a los consumidores y dejar que estos las presuman a sus vecinos. La gran mayoría son electrónicas: pantallas cada vez mayores, proyecciones en el parabrisas, frenos de estacionamiento que se accionan con un botón y puertas que se abren de la misma forma, incluso picando ese botón en el control remoto. Justo este tema de las puertas es de los más peligrosos, pese a que las marcas juran que lo hicieron para ahorrar peso y mejorar la aerodinámica. Tesla, cuyos autos usan sistemas electrónicos para abrir sus puertas, tiene varias demandas de familias que perdieron seres queridos al verse estos atrapados en el auto después de un accidente, con frecuencia seguido de incendio.

La tecnología es, sin duda, algo magnífico y que nos ayuda en la vida diaria. Hoy es imposible imaginar al mundo sin computadoras, ni qué decir de Internet, que se volvió la mayor y más democrática biblioteca del planeta, pero que hay que saber a dónde buscar, a quién escuchar y cómo interpretar, al igual que en los libros. Pero cuando esas tecnologías fallan, las complicaciones pueden ser peligrosas. Por ejemplo, las asistencias electrónicas a la conducción, las famosas ADAS. Una de las más importantes de ellas, el frenado automático de emergencia, puede producir detenciones bruscas que son capaces de provocar los choques que están diseñadas para evitar. Claro, no chocarán con el coche de adelante, pero pueden generar un golpe por alcance en el mismo auto que busca proteger.

Vehículos que tienen sus sistemas integrados en las pantallas, en lugar de los botones físicos, generan distracciones y accidentes. Tan es así que la EuroNCAP otorgará mejores puntuaciones de seguridad a los que tengan botones, en lugar de obligar al conductor a entrar a varios menús en una pantalla para subir el volumen del sistema de sonido, ajustar el aire acondicionado o los espejos retrovisores.

El tema con las puertas electrónicas ha levantado muchas preocupaciones últimamente, y Tesla está en el ojo del huracán con ello. La NHTSA, el organismo encargado de la seguridad vial en Estados Unidos, está investigando a nada menos que 174 mil Model X debido a numerosos casos de personas atrapadas en ese vehículo. Algunas, incluso, sin que hubiera un accidente.

Hay que protegernos

En octubre pasado, una persona se murió en un Tesla luego de que su auto se incendió después de un choque y no logró abrir su puerta. Los que intentaron abrir por fuera no lograron romper el cristal templado del auto. Consumer Reports apunta también un caso en el que una persona terminó en coma inducido luego de que las puertas de su Cybertruck no pudieron ser abiertas.

No es solo Tesla. Rivian tuvo problemas similares. Cadillac también, sin que hubiera un accidente. Un señor quedó atrapado en un XLR durante 14 horas al fallar la batería auxiliar -igual que la de los autos normales-, encargada de sistemas como el radio, las luces y la apertura de las puertas, entre otros.

Hay muchos autos con sistemas similares: Lincoln Aviator, Chevrolet Corvette, Audi e-Tron, Lexus NX y RX, Mustang Mach-e y muchos más. Si tu auto tiene uno de estos sistemas, es extremadamente importante que busques el manual del propietario y aprendas cómo abrir las puertas de forma manual, en caso de que falle la batería. Es mejor saber esto antes de un accidente y no cuando te ves en la situación desesperada de necesitar abrir la puerta -cualquiera de las puertas- sin poder hacerlo.

Hay autos diseñados para que, en caso de choque y desconexión o falla de la batería auxiliar, las puertas se abran automáticamente. Uno de ellos es el BMW iX. Pero incluso un sistema como estos puede fallar. Volkswagen quedó prohibida de vender su iD4 en Estados Unidos y Canadá entre octubre de 2024 y enero de este año, debido a que las manijas electrónicas podrían hacer que las puertas se abrieran solas si el sistema se mojara.

Es bonito picar el botón del control remoto y ver que la manija emerge de la carrocería para que puedas abrir la puerta. Muchos lo presumen. Pero esa tecnología, presente también hoy en varios autos chinos a la venta en México, puede ser un riesgo para ti y para tu familia. Como toda tecnología, esta aún necesita evolucionar para volverse más confiable, en lugar de ser solo bonita o de simplemente mejorar marginalmente el coeficiente aerodinámico. La vida es más importante que eso.