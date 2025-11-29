¡Viva la FIL, siempre!

La edición número 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara comienza hoy. La FIL no solo es la segunda Feria del Libro más importante del mundo entero, sino la más cálida, amable y llena de experiencias de vida que siempre dejan rastros significativos en el corazón. Quizá usted no lo sabe, pero en la Universidad de Guadalajara, la Feria comienza a diseñarse a partir del segundo mes del año, para llevarse a cabo la última semana de noviembre y la primera de diciembre. Es decir, planear la Feria lleva casi once meses.

Cada año, la FIL rompe récord de asistencia. En el 2024, asistieron 907 mil 300 personas durante siete días en donde se registró un aumento del 35 por ciento en ventas de sus expositores. Asistieron también 18 mil 100 profesionales del libro con más de 2 mil 700 sellos editoriales de 64 países, registrando la presencia y cobertura de 849 medios de comunicación. La FIL, es el fenómeno sociocultural más importante de Jalisco, pero también, representa uno de los aportes económicos más relevantes de nuestro Estado dado que genera una derrama económica superior a los 330 millones de dólares que benefician al sector hotelero, de transporte, gastronomía y comercio turístico local. La FIL, convierte la cultura en un motor de desarrollo económico y social.

En la FIL nos cohesionamos, conversamos, dialogamos y quizá por siete días, sabemos que podemos comprendernos, respetarnos y sentirnos en paz.

La FIL, ha construido su propio lenguaje. Cuando la Feria Internacional del Libro postea en sus redes sociales, “faltan 60 días para la FIL”, todas y todos comenzamos a respirar aire de feria y en el fondo sabemos, “que el año casi terminó”. La FIL marca el inicio de muchos anhelos, pero también símbolos de felicidad. Jalisco, tiene ya un reloj y un lenguaje FIL propio de las y los jaliscienses.

En esta edición, la FIL contará con más de 3 mil actividades en tan solo siete días que incluyen más de 635 presentaciones editoriales, éstas incluyen las actividades de FIL Pensamiento que se conforman por foros de debate, diálogos, conversatorios especializados en diferentes áreas del conocimiento.

A lo largo de los años, el crecimiento de FIL Pensamiento ha sido exponencial y es desde ahí, donde pensar diferente es lo que articula la conversación y los aprendizajes.

Hace unos días, la directora de la Feria Internacional del Libro, Marisol Schultz nos decía a todas las personas universitarias que fungimos como anfitrionas de nuestros invitados, que la FIL no era un modelo fácil de replicar en el mundo, dado que su articulación no solo estaba en manos de quienes trabajan en la FIL, sino de cada persona integrante de la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara que siempre estamos dispuestas a acompañar y hacerle sentir a nuestras personas invitadas que son bien recibidas e importantes para nosotras.

Desde hace muchos años, la FIL no solo está en el recinto ferial (Expo Guadalajara), sale a las calles y a las bibliotecas de la UdeG con foros de diálogo y presentaciones de libros. Está en la Rambla Cataluña, en la Biblioteca Iberoamericana y en la Juan José Arreola, pero también sale a los municipios de Jalisco, a través del programa “Ecos de la FIL” en donde diferentes autores, visitan las preparatorias del estado para dialogar sobre sus obras con nuestras juventudes, una experiencia que tendría que ser replicable en todo el mundo porque significa democratizar la cultura en todos los territorios.

Hoy comenzamos siete días de dicha y aprendizajes, pero también, comenzamos la cuenta regresiva que nos llevará en el año 2026 a festejar los 40 años de la Feria Internacional del Libro teniendo como invitado de honor a Portugal, sin duda, un festejo emblemático y lleno de sorpresas. Hoy todo Jalisco se pone “en modo FIL” y por siete días, estaremos vertebrados por el diálogo, la escucha activa, la sorpresa y la felicidad constante. ¡Que Viva la FIL, siempre, por siempre y para siempre!