La desconfianza y éxito de la operación

Del operativo militar del domingo pasado en Tapalpa, en donde falleció Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, los únicos que estaban enterados eran los altos mandos de la Secretaría de la Defensa, los sistemas de inteligencia estadounidense que proporcionaron información y quienes tomaron parte en las acciones. De no haber sido así, las posibilidades de que se fracasara eran muy elevadas, por aquello de que los “oídos” que el narcotráfico tiene “enraizados” -según se dice- en los cuerpos de seguridad -municipal, estatal y federal- le hubieran echado el “pitazo” a quien era el narcotraficante más buscado del mundo.

La anterior reflexión viene a consecuencia de las declaraciones de ayer de Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco, quien dijo que ante los acontecimientos de violencia posteriores a la captura y muerte de “El Mencho”, “No hubo tiempo para hacer ninguna reunión, para alguna orden de operaciones ni planificación. No tuvimos tiempo de nada. Únicamente actuamos conforme a los protocolos que tenemos”. Por supuesto que no estaban enterados del operativo militar y la reacción de los delincuentes fue una sorpresa.

Fue por ello que jefe de la seguridad en Jalisco reaccionó ante las críticas de que han sido objeto, ya que para algunas personas la respuesta que tuvieron ante los narcobloqueos fueron insuficientes: “A todos esos expertos en seguridad que siempre salen a decirnos qué es lo que debemos de hacer en los momentos difíciles, les digo que tenemos 3 mil vacantes en la Secretaría y que son bienvenidos para trabajar aquí con nosotros, hombro con hombro, en los momentos difíciles que pasa el Estado”.

El comentario del jefe de la seguridad jalisciense -a manera de justificación ante la reacción de los delincuentes-, y el hermetismo con el que se llevó a cabo el operativo militar, nos llevan a dos conclusiones: que los cuerpos de seguridad local actuaron de acuerdo con sus capacidades y protocolos, y que de haberse informado del operativo -para que estuvieran prevenidos- fuera del núcleo militar, aquello hubiera -seguramente- un rotundo fracaso.

Usted, ¿qué opina?