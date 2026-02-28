La mejor miniván en México

La miniván no estaba muerta, andaba de parranda. Después de un éxito avasallador en los años 80 y 90, la miniván, creada por Chrysler con la Voyager, comenzó a perder terreno para las SUV. Catalogada como vehículo de señoras —como si una CR-V o Rav4 no lo fueran— por muchos, la reina del espacio y comodidad en su tamaño vio sus ventas a la baja en todo el mundo, hasta que 2025 comenzó a cambiar la historia de nuevo. El año pasado su comercialización creció 20% en Estados Unidos y 34% en Canadá.

En México, sin números oficiales de ventas de BYD y GAC, contabilizando solo las marcas Honda, JAC y Toyota, se vendieron 9,504 minivanes, lo que significa 0.63% del mercado. Si imaginamos que entre la BYD M9 y la GAC GN8 se hayan vendido alrededor de mil unidades, el número no crece mucho, pero ya sabemos que lo que pasa en Estados Unidos hoy, pasa en México mañana. Así que, analicemos qué hay en nuestro mercado y qué vale la pena comprar en el segmento.

La líder absoluta es la Toyota Sienna. Aquí lo que se compra no es solo espacio y comodidad, sino fiabilidad. Con esta receta, Toyota logró poner siete mil 974 unidades de la Sienna en los hogares mexicanos en 2025. ¿Es buena? Por supuesto. Para empezar es la única híbrida no enchufable (HEV), lo que la ayuda a contener su consumo. Luego, la reputación de Toyota de durabilidad y servicio, hace que sea la que mejor reventa tiene. El espacio es bueno, aunque no el mejor y su orientación, al igual que la Odyssey, es más familiar. Sus puntos menos afortunados son que el motor queda algo corto en carretera, principalmente con carga completa, además de que hay lista de espera y es imposible comprar una de contado. Si se pudiera, sería la menos costosa (fuera de las chinas) desde 997 mil pesos hasta un millón 191 mil 800 pesos.

Con la Honda no hay falta de potencia, el espacio es mayor, la fiabilidad, durabilidad y servicio son equivalentes, no hay lista de espera y puedes hasta elegir color, cosa que hoy en día se considera un lujo. Es también la de mejor manejo entre todas, tanto en ciudad como en carretera, pero, obviamente el V6 tendrá mayor consumo que la Toyota. Cuesta entre un millón 182 mil 900 pesos a un millón 212 mil 900 pesos.

Chinas

En los dos años más recientes llegaron tres variables chinas a México. La primera de ellas fue la GAC (les gusta que se pronuncie en inglés: “yi ey sí”) GN8. Es la de diseño más polémico, lo que puede ser desagradable para algunos y justo lo que les gusta a otros. Si la estética polémica no vendiera, no existiría la Tesla Cybertruck. Como casi todas las orientales pensadas para Asia (Toyota también tiene su versión así, la Alphard), la GN8 tiene la segunda fila orientada para ser el espacio más cómodo de todo el vehículo, lo que la transforma en una opción interesante como transporte ejecutivo. Hay versiones de 4 cilindros turbo desde 988,800 hasta una PHEV, mejor en ciudad que en carretera, por un millón 288 mil 800 pesos.

El año pasado JAC lanzó la Traveller, un miniván PHEV también, con mucho lujo y buenos acabados, un diseño menos radical que la GN8, pero tampoco convencional como las japonesas. La segunda fila es más cómoda que las de las niponas, pero no tanto como la de la GAC. Es la de menor precio, 899 mil pesos, con una potencia de 376 HP y autonomía eléctrica oficial de hasta 150 kilómetros (100 kms es más preciso).

Por último pero no menos importante, está la BYD M9, que también es PHEV, tiene 268 HP, autonomía eléctrica de 95 kilómetros y, al igual que la JAC, una segunda fila mejor que las japonesas pero no igual a la GAC. Entre las chinas será la de mejor reventa, por la reputación de la marca. Su precio es de 978 mil 900 pesos.

La mejor depende de qué busques. La más fiable y de mejor reventa: Sienna. La de mejor manejo: Honda. La segunda fila más cómoda para trasladar a dos ejecutivos: GAC. El mejor precio y potencia: Traveller. Para el gusto del mexicano y tomando en cuenta la realidad del mercado, la Odyssey me parece la mejor opción en general y más si se compra a crédito, cuando saldrá más barata que la Sienna. Y en la hora de revender, un Honda, como Toyota, es como un cheque al portador.

