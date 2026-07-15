La decepción del Mundial

No, no me refiero a la (otra vez) eliminación de la Selección Nacional en Octavos de Final como en tantas otras ocasiones, me refiero a los resultados económicos que nos dejó este evento en la economía de la región.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco, lo que vivimos debemos festejarlo: 11 mil 500 millones de pesos de derrama turística directa, el mejor junio en la historia del Aeropuerto de Guadalajara, casi 40 mil notas positivas y una “confianza” que, se dice, ya atrae inversiones. Ese es el balance que se hace del Mundial a días de haber finalizado la participación de nuestra ciudad como sede.

Pero basta comparar esas cifras con lo que se había prometió meses atrás para entender que el Mundial, más que un boom, dejó un hueco de expectativas sobre infladas. En mayo, el coordinador del comité organizador tapatío, Juan José Frangie, anunció que Jalisco recibiría cerca de 3 millones de visitantes y una derrama de 20 mil millones de pesos, “una de las movilizaciones turísticas más grandes que haya vivido el estado”. A escala nacional el discurso oficial hablaba de un escenario todavía mayor: 5.5 millones de visitantes y más de 60 mil millones de pesos en todo el país.

Lo que realmente llegó a Guadalajara, según la propia Oficina de Visitantes y Convenciones (OFVC), fueron 2 millones de turistas: cualquiera diría no está tan mal. El problema es que esos 2 millones de turistas ya incluyen a todo mundo que en un mes de junio normal suelen visitar la ciudad. Es decir, no necesariamente son personas que vinieron específicamente al Mundial.

De hecho, en un mes de junio cualquiera tenemos que Guadalajara recibe 1.4 millones de visitantes en promedio. Por lo que el “efecto mundial” habrían sido esos 600 mil visitantes extra.

La ocupación hotelera de junio, lejos de dispararse, cayó de 63% a 57% frente al mismo mes de 2025. El éxito de los 11 mil 500 millones no vino de más visitantes, sino de que la tarifa promedio por noche saltó de mil 800 a 4 mil 800 pesos, un aumento de 180%. Es decir: se terminó cobrando más caro a menos gente y a eso lo llaman derrama “histórica”.

A nivel nacional el patrón es exactamente el mismo. Un estudio del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac calcula que, de los 5.5 millones de turistas prometidos por el gobierno federal y la Femexfut, llegaron apenas 175 mil turistas internacionales adicionales. La Concanaco Servytur ubica la derrama nacional entre 45 mil y 50 mil millones de pesos, muy por debajo de lo anunciado.

Pongámosles contexto a los resultados del Mundial para Guadalajara: Expo Guadalajara generó en 2025 una derrama de 59 mil millones de pesos con 2.2 millones de visitantes repartidos en 491 eventos, a lo largo de un año normal, sin FIFA, sin estadios millonarios ni operativos de seguridad extraordinarios. El negocio rutinario de congresos y convenciones de la ciudad multiplica por cinco lo que dejó el mes mundialista, y lo hace cada año, sin cortes de caja ni conferencias de prensa.

La querida Feria Internacional del Libro (FIL), con menos de un millón de asistentes concentrados en apenas 9 días, deja regularmente mil 200 millones de pesos de derrama y lo mejor: una ocupación hotelera de 90 a 100 por ciento, sin necesidad de duplicar tarifas ni de venderse como el parteaguas turístico del siglo. Las Fiestas de Octubre, que duran un mes como el propio Mundial, convocan cada año a más de 2 millones de asistentes.

Por supuesto que el Mundial sí dejó dinero. Pero la cifra que hoy se presenta como un triunfo apenas alcanza dos terceras partes de lo que en mayo se anunciaba como piso, y que buena parte de ese resultado se explica por el sobreprecio del boleto y el hospedaje, no por una avalancha de visitantes nunca llegaron.

Es un hecho que los números reales llegaron por debajo de las promesas exageradas y al gobierno no le queda de otra más que presentarlos con la mejor cara posible. Recordemos que las inversiones que se hicieron con recursos estatales fueron por los 23 mil millones de pesos, prácticamente el doble de la derrama turística directa que se recibió Guadalajara.