La apuesta vertical

La agenda mediática se ha centrado en la detención del gobernador con licencia, Rubén Rocha. Sin embargo, a nivel político electoral, se gestan otras mareas: la reconfiguración de Morena no fue un simple relevo de cuadros. La presidenta ha tomado el mando directo de la estructura partidista y, con esa decisión, trazó una línea clara: el tiempo del debate interno ha terminado.

Ariadna Montiel es la pieza que revela la lógica de este esquema. Su llegada a la presidencia del partido es una decisión de precisión estratégica; Montiel posee lo que cualquier político desearía: el mapa exacto del territorio. Conoce padrones y beneficiarios, entiende la logística de la movilización y sabe cómo traducir un beneficio económico en disciplina electoral. Su tarea es convertir la red de programas sociales en la columna vertebral que garantice los votos para el partido en el poder.

Por otro lado, la llegada de Citlalli Hernández no es un tema menor. Su encargo consiste en asegurar que las decisiones del Ejecutivo se materialicen, se cumplan y se alineen. No es una negociadora conocida por las concesiones; es, más bien, una administradora de la disciplina. En este modelo, las diferencias internas se procesan antes de llegar a la opinión pública: para ella, la unidad es un requisito operativo.

Mantener a Andrés López Beltrán en la Secretaría de Organización cumple una función distinta y más sutil. Su papel no es ejecutivo, sino simbólico: un recordatorio de que el partido tiene raíces, aunque estas ya no gobiernen. Es una cortesía política necesaria para que la transición no genere fracturas visibles.

Este esquema produce una estructura vertical eficiente. La dispersión de señales que históricamente caracterizó a la izquierda partidista en México hoy se intenta centralizar en un mando único. Lo que el gobierno gana en predictibilidad y control, lo pierden las tribus que reclaman pluralidad. Tras los recientes descalabros legislativos, el objetivo es claro: volver al redil con mano dura.

Sin embargo, una estructura sin válvulas de escape acumula presión. Cuando no existen corrientes internas que canalicen el descontento, este busca otras salidas: filtraciones, deserciones silenciosas o alineaciones tardías en momentos críticos. El modelo vertical protege, pero también aísla; es eficiente hasta que encuentra una resistencia real y, entonces, se vuelve frágil.

La pregunta relevante no es si esta estructura funciona para ganar una elección intermedia —probablemente lo hará—, sino si puede sostenerse frente a una crisis externa. Un choque económico, la presión internacional sostenida o un escándalo que exija respuestas rápidas y descentralizadas son escenarios donde la rigidez se convierte en vulnerabilidad.

Hoy, el partido es el Gobierno y el Gobierno es el partido.

@DelToroIsmael_