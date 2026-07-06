La amenaza creciente de las drogas

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó recientemente el Informe Mundial sobre las Drogas, 2026; en él se confirma una tendencia que debe ser motivo de máxima preocupación para México: el mercado mundial de las drogas ilícitas continúa expandiéndose, particularmente el de las sustancias sintéticas, mientras la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales supera, en numerosos contextos, la velocidad de respuesta de las instituciones públicas.

El crecimiento simultáneo de la producción, el tráfico y el consumo de metanfetaminas, cocaína y nuevas drogas sintéticas constituye hoy uno de los principales desafíos para la salud pública y la seguridad ciudadana a escala global.

México ocupa una posición particularmente delicada dentro de este escenario. La consolidación de capacidades nacionales para la producción de metanfetaminas, el procesamiento de drogas sintéticas y la participación de organizaciones criminales altamente diversificadas han convertido al territorio mexicano en un nodo estratégico de los mercados ilícitos internacionales.

Quizá lo más preocupante es que el incremento de la oferta termina traduciéndose, tarde o temprano, en un incremento del consumo. La experiencia internacional demuestra que cuando las drogas sintéticas se vuelven más baratas y más fáciles de distribuir, también aumenta el número de consumidores. Las metanfetaminas representan un caso paradigmático porque combinan una elevada capacidad adictiva con costos relativamente bajos de producción y enormes ganancias para las redes criminales. En el mismo sentido se encuentra el ascenso del consumo de “cristal”, que ha desplazado al alcohol y a la marihuana como principal sustancia de impacto entre quienes buscan atención médica o rehabilitación en varias entidades del país.

El consumo masivo de drogas constituye un indicador del deterioro de las condiciones sociales y emocionales en las que millones de personas construyen sus proyectos de vida. Las investigaciones en salud pública muestran que la dependencia de sustancias se encuentra estrechamente relacionada con experiencias de violencia, pobreza, exclusión, abandono escolar, desempleo, trastornos depresivos, ansiedad y ausencia de redes comunitarias protectoras.

En México esta realidad adquiere una dimensión todavía más compleja debido a los elevados niveles de violencia homicida y criminal que persisten desde hace dos décadas. Los jóvenes crecen en comunidades donde la violencia armada, las desapariciones, la extorsión o el reclutamiento criminal forman parte del paisaje cotidiano. En ese contexto, las organizaciones dedicadas al narcotráfico ofrecen también identidades, reconocimiento social, ingresos y formas de pertenencia que muchas instituciones han dejado de proporcionar.

Desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, ello implica reconocer que la demanda interna de drogas constituye un factor de fortalecimiento financiero para las organizaciones criminales. Cada nuevo consumidor representa un mercado permanente cuya rentabilidad permite sostener estructuras de corrupción, adquisición de armamento, expansión territorial y diversificación hacia otros delitos como la trata de personas, la extorsión o el tráfico de armas. El problema sanitario y el problema de seguridad son, en realidad, dos manifestaciones de un mismo fenómeno estructural.

Por ello, la ONU insiste en la necesidad de abandonar respuestas exclusivamente represivas y fortalecer políticas integrales de prevención, tratamiento, reducción de daños y atención en salud mental. Combatir únicamente la oferta resulta insuficiente cuando la demanda continúa creciendo impulsada por profundas condiciones de vulnerabilidad social. La discusión pública en México debería asumir que esta evidencia es el síntoma visible de una crisis donde convergen el fortalecimiento del crimen organizado, la expansión global de los mercados sintéticos, la precariedad de la salud mental y el debilitamiento de múltiples mecanismos de integración social.

Mientras esas dimensiones permanezcan desconectadas en las políticas públicas, el país seguirá enfrentando la paradoja de combatir organizaciones criminales cada vez más poderosas mientras, al mismo tiempo, continúa creciendo el número de jóvenes cuya vulnerabilidad termina alimentando el mismo mercado que se pretende erradicar. Urge entonces una estrategia que articule a la salud pública, la salud mental, la prevención social de las violencias y la seguridad ciudadana en un mismo horizonte y con ello tratar de revertir una de las crisis más complejas del México contemporáneo.