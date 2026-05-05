Karla Planter: un año de ejercicio

Mientras se aceleraron los preparativos para que el mediodía de hoy el Paraninfo Enrique Díaz de León sea el recinto en el que se presente el primer informe de la gestión de Karla Planter Pérez, anoche se combatía un incendio en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) en Zapopan. Parece una coincidencia; seguro lo es. Pero es también una metáfora de la etapa que se vive en la segunda universidad pública más grande del país: en su cotidianidad sigue habiendo pequeños incendios.

Hace poco más de un año, en este mismo espacio, coincidimos en que la primera rectora general en la historia de la Universidad de Guadalajara (UdeG) se convertía por su tarea en uno de los personajes más importantes de la vida pública de Jalisco.

En el informe que presente este 5 de mayo, abundarán las cifras sobre los esfuerzos y el constante crecimiento en diferentes áreas, que son continuidad de los últimos años.

Apenas el pasado 24 de abril, por ejemplo, se presentó el proyecto para la edificación de un Hospital Civil en Puerto Vallarta. Habrá otro en Ciudad Guzmán y con el paso de los años, se fortalecerá una red de hospitales civiles. Eso significa más servicios de salud, es cierto, pero también consolida para un futuro de largo aliento a la UdeG como uno de los más importantes centros de formación de profesionales de la medicina.

Y hay más avances, no sólo en crecimiento físico de instalaciones, sino también en el desarrollo de investigación científica. Karla Planter presentará cifras de crecimiento en la plantilla de investigadores universitarios que a pesar de las dificultades y el recorte presupuestal federal, se suman al Sistema Nacional de Investigadores.

Pero por otra parte, la Universidad como actor público y político, enfrenta escenarios parecidos al que anoche se registró en el CUCSH: sus pequeños incendios, podría decirse.

La relación con el gobierno estatal, que como es natural abunda en tensiones, ha transcurrido de forma positiva en términos generales. Sin embargo, es evidente que hubo momentos de choque, como el que dejó ver el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, el 15 de abril, cuando abiertamente confrontó a una periodista del canal televisivo universitario, y reclamó el tratamiento al gobierno municipal que él encabeza.

Evidentemente, el conflicto con el principal aliado político del gobernador Pablo Lemus Navarro pasó acuse de recibido.

En este contexto, se aproxima el proceso electoral de 2027 que inicia en los últimos meses del presente año.

Diferentes personajes universitarios son conocidos cuadros políticos con alianzas en el movimiento que sustenta el gobierno federal. Eso anticipa conflictos.

La rectora Karla Planter no conduce ni ha pretendido erigirse en un liderazgo de esos intereses múltiples de carácter político, pero todo ello repercute en su trabajo cotidiano.

El mensaje que da a conocer hoy y su postura como rectora general, moldeará sin duda lo que está por convertirse en una nueva prueba para Jalisco y la Universidad de Guadalajara: el proceso electoral.