Jalisco: misiones policiales en riesgo

La desaparición de dos agentes federales el martes pasado dejó claro que no solo los policías locales están en riesgo de ser atacados por grupos de la delincuencia organizada en Jalisco, sino también aquellos enviados desde otras partes del país a alguna misión especial para combatir a las mafias.

Por mencionar el caso que nos sacudió más recientemente, y aunque la Policía estatal asegura que tiene identificados a dos presuntos implicados en el asesinato de las dos agentes viales en El Salto el pasado 11 de noviembre, y el caso está lejos de esclarecerse, se suma ahora la privación ilegal de la libertad de dos elementos del área de investigaciones federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Omar García Harfuch.

Esta dependencia federal reconoció el rapto e informó que los agentes habían llegado el martes al Área Metropolitana de Guadalajara para llevar a cabo labores de inteligencia policial que les permitieran prevenir acciones delincuenciales y lograr la desarticulación de células criminales en Jalisco.

Los agentes fueron atacados en la Zona Dorada de Zapopan, por Paseo de los Virreyes, en la prolongación de la Avenida Naciones Unidas hacia el Periférico, a juzgar por los alrededor de siete casquillos encontrados en torno al vehículo Nissan Sentra, color gris, que permanecía encendido, presentaba impactos de bala y manchas de sangre. El vehículo oficial de los policías fue localizado por elementos de la policía municipal que patrullaban la zona.

Este nuevo episodio de alto impacto recordó la “semana negra” que se vivió en la metrópoli en mayo pasado, cuando se cometieron, en distintos hechos, dos asesinatos en la Zona Real de Zapopan: el del abogado Luis Armando Córdova Díaz y el de la influencer Valeria Márquez. También se atacó a capacitadores policiales que habían trabajado con el Consulado de Estados Unidos y que acababan de terminar de dar una capacitación a policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, en la Universidad Policial del Estado (Unipol).

La agresión se dio en una taquería de la colonia Parques de Tlaquepaque, donde los sicarios asesinaron a los instructores César Gustavo Guzmán, exelemento de Interpol y presidente de la empresa de capacitación policial ASIS Internacional Occidente, y Carlos Amador Chavela, exsubdirector de la Fuerza de Tarea de la Policía de Hidalgo. Resultó también herido Pablo Cajigal del Ángel, analista de inteligencia y exfuncionario de reclusorios en Chihuahua.

Versiones extraoficiales señalan que en la camioneta en la que llegaron a la taquería localizaron un GPS oculto, presuntamente instalado para rastrear el vehículo por cómplices de los agresores.

Aunque se mencionaron cuatro líneas de investigación y la Secretaría de Seguridad Federal asumió el caso tras comunicarse con García Harfuch, nada se volvió a saber del doble homicidio.

Paradójicamente, ahora se busca a dos de sus elementos, por un caso que no solo volvió a evidenciar el grave problema de las privaciones ilegales de la libertad en Jalisco, sino que puso nuevamente en el foco nacional a la Zona Dorada de Zapopan y a nuestra entidad por ser la segunda misión policial atacada por grupos delincuenciales, a los que alguien parece informar sobre las misiones que llegan a suelo jalisciense.

jbarrera4r@gmail.com

