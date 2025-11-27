¡Ardió el Congreso!

Que el turismo en Jalisco es potencia, nadie lo duda… excepto ayer en el Congreso, donde la Glosa de la Secretaría de Turismo terminó más caliente que playa en Semana Santa.

Resulta que diputados de oposición pro-palestinos aprovecharon para reclamar a Michelle Fridman sus comentarios en defensa de Israel. La secretaria, con la paciencia de quien explica por quinta vez un check-in, respondió que ella venía a hablar solo de turismo, no de geopolítica internacional. Lógico, ¿no?

Pues eso prendió a Claudia Murguía, Itzul Barrera y Candelaria Ochoa, que exigieron respeto y libertad para opinar.

Para rematar, Julio Hurtado y la propia Murguía regañaron a Fridman por “no responderle al pleno”. Y así, entre reclamos, casi olvidan el tema: el turismo sigue fuerte…



* * *



Los jóvenes panistas andan tan preocupados por la transparencia que hasta un funeral hicieron. Ayer afuera del Itei apareció una lona que acusaba a MC y Morena de “matar la transparencia” y, para que no quedara duda, llevaron hasta su respectivo arreglo floral. Dramáticos, pero efectivos.

Entre sus plegarias advirtieron que, sin árbitro independiente, los Gobiernos básicamente “se autocontestarán”. Nada nuevo, pero igual se agradece el recordatorio.

Hay que recordar que el PAN presentó una iniciativa para revivir al paciente, desde convertir la Contraloría como una institución autónoma hasta meter universidades al comité estatal que será el nuevo árbitro de la transparencia.

Por lo pronto, en el Congreso hay etapas pendientes para consolidar la nueva reforma.



* * *



En el balance del Buen Fin 2025 hubo un dato que hizo fruncir el ceño a más de uno: 66 de cada 100 pesos gastados se fueron en ropa, calzado y textiles. Algo así como “primero que no nos agarre el frío, y luego vemos la tele”.

La electrónica quedó relegada al 10%, cuando el año pasado se llevaba un sabroso 25%. ¿Qué pasó? ¿Los gadgets ya cuestan un riñón y medio? ¿O la gente presiente que viene un invierno de esos que ni el café ni la cobija San Marcos perdonan?

Los expertos se quedaron pensando… y los comerciantes también. Porque si la moda ganó por goleada, quizá el verdadero “buen fin” fue simplemente no congelarse.

Por cierto, 56% pidieron más y mejores descuentos para la versión del siguiente año.

