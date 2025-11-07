La respuesta fue contundente: “No pienso reforzar la seguridad. Hasta ahora no hay ninguna alerta en contra mía, nada. Entonces, mientras eso no ocurra, nosotros seguimos caminando cerca de la gente, porque lo otro sería aislarse; y la gente nos cuida también”. Fueron palabras de la Presidenta Claudia Sheinbaum a la pregunta sobre el acoso que sufrió en el Centro Histórico de la Ciudad de México el martes por la tarde cuando caminaba de Palacio Nacional a un evento en la Secretaría de Educación Pública.

En toda la extensión de la palabra, una irresponsable respuesta de la Presidenta de México.

El incidente no pasó a ser de mayores consecuencias porque la intención no lo era aparentemente, pero de haber sido otro el objetivo se hubiera logrado plenamente. La mandataria estaba desprotegida en sus 360 grados y si el propósito hubiera sido causar daño, las consecuencias no solo hubieran podido ser fatales para Sheinbaum, sino para todo el país.

La Presidenta debe estar consciente de quién es, qué es lo que representa y qué significaría que sufriera una agresión física de mayores consecuencias. Muy al margen de las preferencias partidistas o de las tendencias políticas, por los momentos de tensión provocados por la violencia que se vive en el país, el divisionismo ciudadano que prevalece y la frágil, manchada y lastimada en que se encuentra la estructura del partido oficialista, la ausencia del liderazgo y mesura que representa y tiene Claudia Sheinbaum, serían funestas las consecuencias para México por la debacle que se provocaría en muchos nichos de la sociedad.

Claudia, el miércoles en la mañana en lugar de reconocer abiertamente que falló el equipo de seguridad de la Presidencia y ofrecer cambios radicales “a la voz de ya”, se dedicó a hacer toda una disertación sobre el tema de acoso: “Es importante que hagamos, no solo una reflexión sino la acción; que esto que viví nos ayude a toda la sociedad a visualizar esta situación que viven las mujeres mexicanas, que vivimos las mujeres mexicanas, y que no debe de ocurrir, y que además, es un delito”; además, de irse en contra de los medios que publicaron la fotografía del acoso sufrido, al preguntar, “¿Quién sube la foto? -refiriéndose concretamente con toda intención al periódico Reforma- ¿Con qué sentido?”. Si alguien publicó la foto del acoso, es porque fue en contra de la misma Presidenta de México y porque quienes tienen la responsabilidad del perímetro de seguridad presidencial fallaron en el momento del delito, y al responsable lo arrestaron -por el “acoso” de las redes sociales y los medios- horas después y en otro sitio. Así que la respuesta de Sheinbaum parece desafortunada, pero más que nada irresponsable por lo que representa ella y lo que provocaría su ausencia en caso de un atentado.

Usted, ¿qué opina?