Injusticia pensionaria

El 13 de agosto de 2020 cuatro empleados del área de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos fueron asesinados en la comunidad de Cazadero, municipio de San Juan del Río, Querétaro, cuando atendían un reporte de robo de combustible. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, los huachicoleros dispararon en más de 400 ocasiones para acabar con la vida de los empleados de la paraestatal.

Hoy, a los familiares de una de las víctimas, José Guadalupe Pacheco Malagón, quien encabezaba el grupo de seguridad, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas -a pesar de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH)- les ha negado la indemnización y la pensión a la que tendrían derecho, según se publicó la semana pasada el diario Milenio.

Lilia Hernández, viuda de Pacheco Malagón, concedió algunas entrevistas en diferentes medios de comunicación, donde dijo que supuestamente el expresidente López Obrador había ordenado que “los recorridos y su vigilancia -de los equipos de seguridad de Pemex- la hicieran acompañados por elementos de la Sedena o de la Guardia Nacional, y ese día no fue así”, por lo que “Pemex no reconoce su responsabilidad”. Y en base a esa argumentación, la Comisión de Atención a Víctimas ha negado que se hagan los pagos compensatorios correspondientes, cuando Pacheco Malagón “... simplemente cumplía con su trabajo”, según dijo su viuda.

Este caso llama la atención especialmente en estos días, cuando Claudia Sheinbaum está en proceso de enviar al Congreso una iniciativa para eliminar las pensiones exorbitantes y millonarias de exfuncionarios -bajo régimen de confianza-, que en algunos casos -en Pemex, CFE y la extinta Luz y Fuerza del Centro- llegan hasta el millón de pesos mensuales. Solo en caso concreto de Pemex, hay 22 mil 316 personas jubiladas en esa categoría; sin embargo, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia en esa dependencia hay 145,660 jubilados en diferentes regímenes pensionarios.

En la indemnización y pensión negada a la viuda del empleado de la Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos, quien falleció en el cumplimiento de su deber, parece una injusticia e incongruencia, cuando si investigan, muchos de los miles de pensionados “millonarios” que tienen en la actualidad posiblemente no llenan los requisitos mínimos laborales para tener esas “pensiones de oro”.

Usted, ¿qué opina?