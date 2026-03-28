Infancias mexicanas en crisis

Hace un par de semanas, un grupo de cerca de 30 personas investigadoras del Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y México Evalúa, se reunieron para debatir sobre la situación de las violencias en México, publicando un texto imperdible titulado “Geografías de la Crueldad”. En su primera mesa de análisis dedicada a las violencias sobre las infancias y las adolescencias, varios datos fueron estremecedores porque la pregunta central es ¿cómo resignificamos a las infancias en épocas de crueldad?

De acuerdo con Tania Ramírez, directora Ejecutiva de la Red por los derechos de las infancias en México (REDIM), tan solo en el año 2025 se registraron 817 asesinatos de personas entre los 0 y los 17 años de edad en el país, es decir, 2.2 asesinatos al día. Los datos recabados forman parte de la estadística oficial del gobierno y que se recaba mediante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y entre el período del año 2015 al 2025 se contabilizaron 27 mil 445 menores de 18 años que han sido víctimas de homicidio en el país. Aunado a ello, Tania Ramírez señaló que, de la cantidad de feminicidios registrados en el período de diez años, el 10 por ciento corresponde a niñas y adolescentes.

México es un país extremadamente violento con sus infancias y sus adolescencias y como decía el fallecido periodista Javier Valdez, nos estamos convirtiendo en un país de huérfanos por las múltiples violencias. En el año 2011, este gran periodista asesinado, escribió un libro titulado “Los morros del narco” en donde hacía notar que la crisis de las niñas, niños y adolescentes (en adelante diré NNA) en México, no tenía posibilidad de tener registros claros y ser atendida de manera integral por el Gobierno. Oficialmente, el gobierno de México, no tiene un solo registro que permita ver de qué tamaño es la orfandad en casos de narcotráfico, crimen y delincuencia organizada, pero la REDIM ha calculado que hasta el año 2025, existían en México 250 mil NNA en riesgo de ser reclutados y/o utilizados por grupos delictivos.

Algunos datos de la orfandad de niños, niñas y adolescentes en México podrían ser los siguientes. A pesar de que al término del Gobierno de Enrique Peña Nieto se instruyó a los Gobiernos y las fiscalías de los Estados, incluir en sus registros y carpetas de investigación del delito de feminicidio si víctima era madre y si tenía hijos e hijas con la finalidad de construir un registro nacional de huérfanos del feminicidio; hoy existen pocos gobiernos que llevan esta estadística y han desarrollado programas de atención para estas infancias. La extinta Comisión Nacional para Atender la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) calculaba que, en México, entre los años 2018 y 2021, existían 5 mil 72 NNA en orfandad por el feminicidio de su madre; 177 al mes, 6 al día.

Después de la pandemia del COVID-19, en su carácter de Jefa de Gobierno de la CDMX, la Presidenta Sheinbaum comenzó un registro de huérfanos por la muerte de sus padres, madres y/o cuidadores principales por esta enfermedad con la finalidad de emprender un programa social de apoyo. Los cálculos de algunas organizaciones señalan que después de la pandemia, en México existen 13 mil NNA huérfanos por esta situación y no sabemos en qué otros estados se les ha apoyado y si estos apoyos se han sostenido en el tiempo.

Si hablamos de la grave crisis de desaparición por la que atraviesa el país, algunas organizaciones y colectivos de personas buscadoras han calculado que la orfandad por el fenómeno de la desaparición se calcula en 131 mil NNA. Aunado a ello, tan solo entre los años 2019 y 2024, más de 8 mil menores de edad han desaparecido en el país.

Según datos de las instituciones de salud nacional, entre el diez y el veinte por ciento de los adolescentes del país, presentan problemas de salud mental, mismos que se estima, comienzan desde los 13 o 14 años de edad presentando problemas de ansiedad y depresión mayoritariamente.

No basta con escandalizarnos por adolescentes que asesinan a sus compañeros o a sus profesoras en el país. Es necesario formar el mapa completo de delitos contra las infancias y las adolescencias y comprender al mismo tiempo, qué vamos a hacer con un país de huérfanos por la crueldad de las violencias que vivimos. No veo ningún gobierno haciéndose cargo de este tema y antes de agotar nuestro bono demográfico de infancias y juventudes, es imprescindible que comencemos a visibilizar y atender oficialmente la gravedad de este asunto. Tener infancias rotas es muy doloroso, aún más es seguir teniendo infancias atravesadas por la crueldad y el desamparo en medio de un llamado de la Presidenta a debatir cómo deben ser juzgadas las infancias y adolescencias que cometen delitos sin comprender sus contextos y situaciones personales.