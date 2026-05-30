Infancias mexicanas en riesgo

Hace un par de semanas, la UNICEF presentó el informe titulado “Análisis de la situación de la niñez y la adolescencia en México”, un documento que, en conjunto con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, analiza diferentes fuentes de información entre 2018 y 2025 con la finalidad de evaluar el estado actual de este sector de la población.

El estudio se fundamenta en cuatro dimensiones. La dimensión de supervivencia que implica el derecho a la vida y la supervivencia en condiciones de dignidad y que implican temas relacionados con la salud pública, las tasas de mortalidad, la esperanza de vida, la salud mental y las adicciones; así como otros componentes más.

La dimensión de desarrollo tiene que ver con el pleno desarrollo físico, cognitivo, emocional y social desde donde se analizan las condiciones educativas relacionadas con el acceso, permanencia, rezago, calidad e inclusión digital. La tercera dimensión es la de protección ante las diferentes formas de violencias y que incluye el análisis de los abusos, la explotación, negligencias y discriminaciones vividas. Finalmente, la dimensión de participación que contempla la posibilidad de expresar sus opiniones y ser escuchados.

Las conclusiones del informe señalan que nuestras infancias y adolescencias atraviesan un panorama complejo y de muchos contrastes. Si bien, reconoce avances en la conformación de un marco normativo e institucional, así como en la asignación de presupuestos públicos para el desarrollo de una política pública nacional; también indica que la inversión pública que México hace en este sector, aún se encuentra tres puntos del PIB por debajo del promedio regional que es cinco por ciento del PIB.

Entre las cosas que considera que son éxitos de los gobiernos durante el período de tiempo analizado se menciona la reducción de la pobreza infantil al pasar de 51.3% en 2016 a 38.7% en el año 2024. Destaca la reducción de la tasa de mortalidad infantil y un claro descenso de la tasa de fecundidad entre los 10 y los 14 años de edad.

Sin embargo, no todos son éxitos, sino que existen cosas que el análisis considera como áreas críticas de México con relación a sus infancias y adolescencias. Entre ellas destacan lo que califican como “un retroceso” con relación al derecho a la salud y un aumento de la mortalidad neonatal y de menores de un año de edad. Además de señalar que les hizo falta información suficiente para poder tener una evaluación sólida con respecto al ámbito educativo y al medio ambiente sano, el informe señala que México tiene un gran desafío con relación a la calidad y la equidad en la educación, ya que, si bien se ha logrado la cobertura casi universal de educación primaria, el país presenta serios problemas en asegurar trayectorias educativas completas.

De las cuatro dimensiones analizadas, la de protección es una de las más preocupantes y críticas ya que mencionan una alta preocupación por el aumento del homicidio infantil, el trabajo infantil, la explotación, la trata y el reclutamiento forzado. La Red por los Derechos de la Infancia en México ha estimado que al menos 30 mil menores de edad estarían operando en grupos criminales y que entre 145 y 250 menores de edad podrían estar en riesgo de ser reclutados. Recomiendo profundamente el reportaje de Animal Político titulado “Abrazos Rotos” para conocer los testimonios de viva voz de muchos infantes, adolescentes y jóvenes que por alguna razón se unen a las filas del crimen organizado.

El informe es un documento muy amplio que recomiendo leer a detalle debido a que hace visible la profunda desigualdad de nuestras infancias y adolescencias, sobre todo, aquellas que por alguna razón se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Es clara una de sus conclusiones, el Estado y el hogar en el que cada niño o niña nace, es determinante para enfrentar la desigualdad estructural que articula México y que seguramente, será cada vez más profunda.

erika.loyo@udg.mx

