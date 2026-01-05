Imposible vivir en la violencia

Empieza el año y con él llegan las resoluciones de año nuevo o promesas personales, que están básicamente enfocadas en cambiar hábitos no deseados o tratar de conseguir algunos objetivos personales; pero también con el comienzo del año calendario vienen a nuestra mente los deseos, aquellas cosas que quisiéramos que cambiaran, pero que desafortunadamente solo son una intención personal, porque no están al alcance de nosotros resolverlo, sino que se necesita de la conjunción de varios factores para que se consiga el objetivo.

Lo que sí podemos hacer es “recordarles” a quienes tienen la capacidad, responsabilidad y obligación de que esos deseos se hagan realidad, como es el caso de “que cese la violencia y se establezca la paz”, según dijo el cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, durante la Misa de Año Nuevo, al señalar que los tres niveles de gobierno tienen una misión: “Tienen ese deber para nosotros, el protegernos. Hay que recordárselos”.

El primer año de la administración de Claudia Sheinbaum, habrá que decirlo con honestidad, ha estado lleno de logros en el combate a la delincuencia -sobre todo si lo comparamos con el sexenio anterior-, con cifras en la reducción de delitos que son significativos, aunque aún insuficientes. Pero son logros y hay una disminución, lo que en algunos casos es una esperanza.

El mensaje del arzobispo de Guadalajara fue certero y es parte de ese deseo y súplica generalizada de la sociedad mexicana: “El derecho a la movilidad tranquila, el derecho a vivir en paz. La vida es pesada de por sí, pero es mucho más pesada bajo la amenaza y el temor a la violencia que se manifiesta de muchas maneras”.

Y puso como ejemplo el derecho de piso con el que los delincuentes aniquilan en muchas ocasiones a los comerciantes:

“Tienes que pagar el derecho de piso, tienes que pagar impuestos; no puedes poner un negocio, luego te caen cobrándote, a amenazarte, si no cumples con las condiciones… Eso es un lamento, tristemente, en todas partes que uno va, gentes que tienen un pequeño negocio, de años, lo han sostenido, lo han establecido con muchos sacrificios y, ahora se ven presionados, amenazados por una cuota que deben de pagar y que no ganan, no tienen ganancias… y muchos cierran”.

Y aunque el cardenal en su alocución hizo también referencia a la violencia internacional, al decir que “es escandalosa la cantidad de recursos económicos que se invierten para la guerra”, calificado de alarmante la creciente inversión global en conflictos armados, en nuestro entorno lo que deseamos es que se establezca la paz” para reconstruir a una sociedad en donde “es imposible vivir en la violencia”, según dijo el prelado.

