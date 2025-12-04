Hegsteh, ¿con las horas contadas?

El pasado 15 de marzo el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, compartió en un grupo de la aplicación de mensajería Signal los planes para bombardear posiciones de la guerrilla de los hutíes en Yemen, horas antes de que los soldados estadounidenses lanzaran los ataques; el problema es que en ese grupo estaba el editor en jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, quien denunció públicamente que había sido incluido inadvertidamente, lo que representaba un riesgo para la seguridad de la tropas y la insensibilidad del jefe del Pentágono de publicar información clasificada a través de ese medio. A lo anterior habrá que agregar, según reveló el periodico The New York Times el 24 de marzo, que la información del ataque la difundió -desde su teléfono personal- en otro chat de la misma red, en donde estaban incluidos, entre otros, su esposa, su hermano y su abogado.

El escándalo estalló en Washington, arrojando más dudas -desde que fue designado por Trump- sobre el nombramiento de Hegseth a la más alta posición de las fuerzas armadas de Estados Unidos, por el incumplimiento de los protocolos de seguridad por parte del mismo jefe del Pentágono. Agregado a eso, el 7 de mayo versiones periodísticas dieron a conocer que algunas contraseñas que el secretario de Defensa utilizó para registrarse en sitios web, quedaron expuestas en ciberataques a dichos sitios y que estaban disponibles en el internet, lo que provocó nuevas dudas sobre el uso de dispositivos personales para compartir información militar.

Bueno, después de casi 8 meses de investigaciones por parte del inspector general del Pentágono y a la que tuvo acceso la cadena de noticias CNN que lo hizo público, ayer se reveló que Pete Hegseth puso en riesgo al personal militar estadounidense al utilizar el sistema de mensajería Signal para revelar los planes de ataque. El reporte final fue entregado al Congreso, donde habrán de analizarse las conclusiones, para posteriormente hacer las debidas recomendaciones, que se espera sean esta misma semana.

Habrá que agregar, que el secretario de Defensa estadounidense se encuentra involucrado en otra controversia con motivo de los ataques a las supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el el Pacifico, en donde se le acusa de ordenar “matar a todos” y autorizar un segundo ataque en septiembre pasado a una de las narcolanchas donde había sobrevivientes.

El controvertido secretario de Defensa, quien desde su llegada ha provocado una serie de polémicas sobre sus credenciales para ocupar el cargo y sus imprudentes e inconscientes decisiones, estaría ¿con las horas contadas? en el Pentágono si su jefe en la Casa Blanca -Donald Trump- aplica el sentido común, lo que usualmente no se usa en la oficina Oval.

Usted, ¿qué opina?