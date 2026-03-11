Harvard, la oposición y la democracia mexicana

Ayer comenté dos ejemplos de Morena en el territorio. Desde junio han consolidado 68 mil comités seccionales, y desde la llegada de Clara Brugada a la CDMX han creado iniciativas, como vender legumbres a precios bajos, para apoyar a sectores y acercarlos a su movimiento.

Se pueden criticar muchas cosas al obradorismo; y plantear riesgos, abusos e ilegalidades de sus prácticas. No se les puede regatear, en cambio, que, mayoritariamente, están en lo suyo: empecinados en construir maneras de retener el poder.

¿En qué anda la oposición? Antier tuvimos una pista. Por la tarde del lunes, el exgobernador Mauricio Vila puso en la red social X una foto con el senador Ricardo Anaya y el presidente del PAN, Jorge Romero; el yucateco declaraba que le dio gusto recibirlos en Harvard.

¿Cuántos votos habrán ganado Romero y Anaya en la Kennedy School, a donde se fue Vila tras botar su senaduría? ¿Cuántas almas habrán conmovido los dos primeros panistas en la México Conference, que del viernes al domingo se llevó a cabo en Harvard?

Desde 2017, la México Conference es organizada por HUMAS (Harvard University Mexican Association of Students). El programa de 2026 estuvo —con el debido respeto a muchos de los ahí anotados, y particularmente en la parte política— (muy) como de otro tiempo.

La reunión se promociona como “el principal foro sobre México en Harvard”, que “reúne a líderes de diversos sectores para analizar los desafíos más urgentes del país, compartir políticas y proyectos que han dado resultados, y reconocer a las y los mexicanos que inspiran. Es uno de los espacios más importantes de reflexión, diálogo e innovación sobre el futuro de México”.

México vive, para decirlo pronto, un cambio de régimen. El programa de la México Conference de este año parece de antes de 2018. La ausencia de voces que representen a quienes llevan la batuta desde ese año es muy notable.

Morena no estuvo representada. O al menos no por un cuadro de pura cepa (Alejandro Murat, que participó, no lo es). Sí había una progresista, la diputada y exalumna de Harvard Lilia Aguilar, del PT, en un debate con Juan Zavala, de MC, pero…

…Pero como que a la mesa sobre reformas, riesgos y el futuro de la democracia mexicana le faltó algo: en el panel estaban Denisse Dresser, Luis Carlos Ugalde y el exministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Y lo mismo a la mesa de Romero y Anaya, convocados a hablar sobre el rol de la oposición. A ver cuándo tan preclaros panistas exponen aquí, aquende el Bravo, esa visión opositora, pues el PAN, que se iba a refundar, sigue sin dar color en los debates ni en la grilla.

Es posible que la ausencia de Morena se deba a su desdén. Eso de explicar, convencer o siquiera debatir no es lo suyo. Puede ser que no fueran por soberbia —se hacen los inalcanzables—, puede ser que los regañen si van a Harvard, o puede ser que anden donde sí hay votos.

En todo caso, hay voces en la academia y en los medios que suelen producir análisis que toman en cuenta los argumentos de Morena y los mastican con mayor o menor destreza. Si HUMAS quería discutir sobre los retos mexicanos, sin esas voces está incompleto su programa.

Vuelvo a Romero y Anaya. A favor de ellos, tuvieron un lindo fin de semana en el noreste de EE. UU., seguro para descansar del estrés de no saber si el PVEM impedirá la reforma electoral. Harvard, por su parte, cree que son buena representación opositora de México. ¡Aijuela!, o como se diga en inglés.

sal.camarena.r@gmail.com