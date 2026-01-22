Guía rápida para sobrevivir al SAT

Ante el bombardeo de noticias reales y falsas sobre el SAT, ese terror de la vida adulta, elaboré un “kit de supervivencia” con información básica para este 2026.

El SAT se pone cada año más duro con la recaudación y, como siempre, pagamos los contribuyentes cautivos. Te presento este recuento dividido en siete datos, dos mitos y una buena noticia.

1. Cualquier depósito recurrente en efectivo arriba de 15 mil pesos al mes será reportado por tu banco al SAT. Están sujetas a esta medida sólo las personas físicas. Ojo: las transferencias electrónicas (SPEI) no entran en este supuesto.

2. Cuida tus conceptos de pago. Poner “donativo” puede ser identificado por el SAT como una estrategia de evasión. Mejor evítalo. Sé claro y directo: usa términos como “renta”, “pago de servicio” o “ahorro” para evitar alertas innecesarias.

3. El SAT confirmó que no es necesaria la Constancia de Situación Fiscal para que te facturen. Si un negocio te la exige para emitir el comprobante, puede ser multado hasta con 122 mil pesos.

4. Este año la lupa estará sobre quienes simulen o abusen deducciones, abusen de estímulos fiscales, obtengan ingresos no declarados o presenten pérdidas recurrentes. También vigilarán si no se pagan las retenciones de empleados. El mensaje es claro: rigor total.

5. Las aseguradoras ya no podrán acreditar el IVA en indemnizaciones. Este gasto no deducible se trasladará al usuario, con aumentos de entre el 20 y 35% en seguros de gastos médicos. Llama a tu agente y toma tus previsiones. Preparo una columna para la próxima semana sobre este tema.

6. Quienes ganen hasta 9 mil 587 pesos mensuales, es decir, el salario mínimo, estarán exentos de pagar ISR.

7. Habrá incentivos del 25% de deducción para patrones que contraten a adultos mayores o personas con discapacidad.

8. Mito: es falso que exista una medida para congelar cuentas de forma masiva por supuestos adeudos.

9. Mito: tampoco es real que vayan a multar a quienes hacen “tandas”. El ahorro popular, por el momento, sigue estando libre del fisco. Sigue dando tus abonitos sin preocupación.

10. La buena noticia: esta semana vence el plazo para que Ricardo Salinas Pliego pague los 51 mil millones de pesos que adeuda o manifieste intención de pago. El Gobierno federal ya puso el reloj en marcha. Veremos si la justicia fiscal es igual para todos.