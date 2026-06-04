Guía para (casi) sobrevivir al tráfico mundialista

Hay muchas formas de vivir el Mundial de Futbol en Guadalajara, pero una de ellas, definitivamente, no es en auto.

El tráfico usual de la Zona Metropolitana de Guadalajara se verá afectado por el evento que, según las estimaciones más optimistas, recibirá 2.5 millones de visitantes durante los 39 días del evento. Y todos tendrán que moverse, seguramente, en auto.

Estos son los cortes y restricciones viales dados a conocer hasta el momento por la Policía Vial de Jalisco.

El operativo denominado “Última Milla” incluye modificaciones viales, filtros de acceso y restricciones en un perímetro de 3 km alrededor del Estadio Guadalajara en tres vías principales y secundarias: Periférico Poniente, Vallarta, Las Torres, Del Bajío, Inglaterra y Aviación.

El dispositivo opera en tres fases: montaje (28 mayo-10 junio) con cierres parciales; partidos (11, 18, 23 y 26 de junio) con restricciones desde siete horas antes hasta siete horas después de cada juego; y desmontaje (28 junio-3 julio) con cierres intermitentes.

Para nuestra mala fortuna, la Policía Vial no precisó los cruces en donde habrá “cierres parciales”, restricciones o intermitencia.

Eso sí, el Circuito JVC estará cerrado de forma permanente entre el 1 y el 30 de junio.

La Policía Vial indica que “el acceso a las áreas restringidas” será sólo para personas con boleto y se “limitará el ingreso de proveedores, paquetería y visitantes desde un día antes y hasta 24 horas posteriores a cada partido”.

Sin embargo, no define explícitamente qué zonas son restringidas, aunque la referencia a las vialidades antes mencionadas puede darnos una idea.

Hay otra consideración para los asistentes a los cuatro partidos en la ciudad: no habrá estacionamiento en el Estadio Guadalajara por disposición de la FIFA.

La alternativa es Ride al Estadio que ofrece un transporte redondo por 500 pesos, con hasta 4 boletos por usuario y registro de dos autos.

Las sedes con estacionamiento para tomar este servicio y dejar tu auto son: Auditorio Telmex, Plaza Patria, Plaza Vía Viva, Paseo de Gracia, Titanes, Expo Guadalajara, Zona Galerías, San Ignacio, Chapultepec y Aviación.

También se puede llegar en Peribús, en las Estaciones Estadio Guadalajara, Ciudad Granja y Ciudad Judicial, y caminar hasta el complejo.

El Centro de Guadalajara también tendrá cortes viales durante el Mundial. Debido al Fan Fest que se realizará en el primer cuadro de la ciudad, estará cerrada la Avenida Hidalgo de Jesús González Ortega a la Calzada entre las siete de la mañana y las diez de la noche.

Los días de los cuatro partidos en Guadalajara, todos a realizarse entre las 18:00 y 20:00 horas, toda la movilidad de la ciudad se verá afectada.

Sabemos que una tormenta basta para colapsar nuestras vialidades. Con miles de visitantes y un operativo vial mundialista aún con zonas grises, el caos parece inevitable: habrá sorpresas.