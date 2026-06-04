Ya quedó instalado el Observatorio de Seguridad Ciudadana en Jalisco, una iniciativa que promete fortalecer la participación vecinal y construir una red estatal contra la delincuencia. La idea suena bien, pero ahora falta ver si observa las fallas, emite recomendaciones y exige resultados a las autoridades.

Porque una cosa es abrir chats de WhatsApp y formar comités ciudadanos en los 125 municipios. Y otra muy distinta es alzar la voz cuando los capos y sicarios bloquean carreteras, queman vehículos o siembran el miedo sin que aparezcan responsables. También será interesante conocer su postura cuando las corporaciones fallan, cuando las investigaciones no avanzan o cuando algún juez decide devolver a las calles a los delincuentes recién capturados. ¿Quieren algunos ejemplos?

La prueba de fuego no será señalar problemas menores, sino exhibir las omisiones de autoridades de los tres niveles de Gobierno. ¡Ya veremos!

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Dicen en los pasillos del Palacio Municipal que la apuesta de la alcaldesa Vero Delgadillo es que el Mundial de Futbol deje algo más que fotos y calles adornadas. La instrucción en el Ayuntamiento de Guadalajara es que la fiesta futbolera no se concentre únicamente en el estadio, en los festivales y en los eventos oficiales, sino que también llegue a la fondita de la esquina, a la tienda de abarrotes y los pequeños negocios que suelen ver pasar los grandes acontecimientos desde la banca.

La idea es que el balón ruede en la economía de los barrios, generando ventas, turismo, cultura y oportunidades.

Suena bien el programa, que se extenderá durante los 39 días de la justa deportiva.

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La Policía Vial comenzó la temporada de las placas vencidas, aunque sin redadas contra conductores omisos. Incluso, ya cayeron las primeras multas para quienes siguen aferrados a las láminas viejas, pero se aclara que no son sanciones exclusivas por ese motivo; es decir, primero hay que pasarse un alto, estacionarse donde no se debe o pisar de más el acelerador para que, de pilón, salga el recordatorio de que el canje sigue pendiente.

Según la autoridad, cinco meses fueron más que suficientes para hacer el trámite en este año, así que el argumento de “no tuve tiempo” no es pretexto.

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En Tlajomulco quieren que las faltas administrativas dejen de llenar las barandillas y empiecen a llenar los parques de pintura fresca y limpieza.

Resulta que el alcalde Gerardo Quirino presentó una iniciativa para crear una Policía Cívica enfocada en la mediación y en algo que, para muchos, podría sonar fuerte: quien cometa una falta menor tendrá que regresar algo útil a la comunidad.

El plan es simple: menos horas detrás de los separos y más ciudadanos barriendo las calles, rehabilitando los espacios públicos o sumándose al programa Siempre Hay Chamba.

El plan arrancará como prueba piloto en la Zona Valles. ¿Qué tal?