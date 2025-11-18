Glosa del Primer Informe, el reto de rendir cuentas

En un nuevo formato de la glosa del Informe de Gobierno, que corresponde al primero presentado por el mandatario Pablo Lemus Navarro, desde hoy secretarios de las dependencias más importantes y diputados de todos los partidos políticos se van a encontrar en el pleno del Congreso. ¿Para qué? Eso es lo que vamos a ver.

Por lo pronto, el formato se modifica. Hasta el año pasado, la denominada glosa del informe de gobierno era un ejercicio prácticamente inútil; no reportaba ningún resultado ni para los diputados, ni para los ciudadanos y mucho menos para mejorar el ejercicio de gobierno.

Pero en esta ocasión se aplica una nueva modalidad que pretende comprometer a los diputados y poner en predicamentos a los funcionarios de gobierno. No para que sufran, sino para que den cuenta de cuál ha sido su trabajo durante el último año, si deben modificar sus procedimientos y, sobre todo, exhibir lo que no se ha hecho bien. La comparecencia de cada secretario y secretaria será ante el pleno del Congreso, no ante unos pocos diputados.

Esta mañana, en teoría a partir de las 9:00, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, está citado ante el pleno del Congreso para que establezca postura y después responda a preguntas directas de los diputados. Antes, tendrá que haber quórum legal. Por ello, los diputados deberán estar presentes, levantar la mano y dar cuenta de su asistencia. Si no hay quórum, no hay comparecencia.

Esta particularidad marca una diferencia de forma. Los diputados deberán hacerse responsables de estar presentes para preguntarle a los secretarios y secretarias lo que consideren más oportuno en representación de los jaliscienses y pedir cuentas a los integrantes del gobierno de Pablo Lemus.

A la población abierta esto podría parecerle insustancial, pero tiene importancia. Constantemente nos quejamos, y con razón, de los escasos resultados que vemos en el desempeño de diputados y diputadas; también están a la orden las críticas sobre lo que hacen, y particularmente lo que no hacen, los integrantes del gobierno. En esto, los políticos de oposición son los más críticos.

Veremos si con esta glosa, ahora sí, las cosas cambian. De la comparecencia ante los diputados no van a salir siendo mejores secretarios, pero sí pueden dejar el salón del pleno evidenciados por las cosas que no hayan hecho bien o las que hayan hecho mal, y eso es justamente rendir cuentas al pueblo.

En su mensaje del primer informe, el 6 de noviembre, el gobernador Pablo Lemus destacó lo que le parecía más positivo. Se refirió al tema de seguridad, de los desaparecidos, de las obras e infraestructura, de las inversiones, del apoyo a los sectores más desfavorecidos… habló de la relación con los partidos políticos y con los grupos que no simpatizan con su causa, pero que deben mantener la compostura, pues el suyo es un gobierno constitucional y legítimo para todos.

Ahora le corresponde a los secretarios informar puntualmente de todo lo que es de su competencia.

El ejercicio comienza con el secretario general de Gobierno y con el secretario de Seguridad. Para mañana, 19 de noviembre, deberán comparecer ante los diputados la nueva titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, y también el fiscal general del Estado.

Pero también hay días reservados, el 20 de noviembre en concreto, para la titular de Asistencia Social, que se responsabiliza de todos los programas de apoyo, y así sucesivamente. Veremos si esto rinde frutos o es otro ejercicio insustancial.