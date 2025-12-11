Gimme todo el power

Algo inédito pasó esta semana en Jalisco y pocos lo notaron. Por primera vez, la ciudadanía hizo comparecer a dos secretarios del gabinete estatal sin necesidad del Congreso local.

Un ejercicio inédito que, bien aprovechado, puede ayudar a reconstruir la deteriorada relación entre gobierno y sociedad.

Esta solicitud se respaldó con 14 mil 523 firmas de la ciudadanía para exigir cuentas sobre la verificación vehicular a Luis García Sotelo, secretario de Hacienda, y Paola Bauche, titular de Medio Ambiente.

Para lograr la comparecencia pública de uno o varios funcionarios sobre un tema se deben recabar un número de firmas superior al 0.1 por ciento del padrón estatal (alrededor de 8 mil).

El proceso se facilitó gracias a ¡Fírmale!, la plataforma del IEPC Jalisco que permite recabar firmas a través de enlaces, códigos QR, correo electrónico o WhatsApp.

La comparecencia pública es una de las 16 herramientas de participación ciudadana en Jalisco. Esta es la primera ocasión en que se utiliza y responde a la histórica ausencia de convocatorias desde el Congreso de Jalisco, que en años recientes evitó llamar a cuentas a integrantes del gabinete.

En el sexenio anterior, incluso se autorizó que el fiscal estatal compareciera a puerta cerrada. Con este mecanismo, la ciudadanía ya no depende de la decisión de las y los legisladores para solicitar información o aclaraciones.

El formato consiste en un diálogo público entre ciudadanos y autoridades. Incluye preguntas directas, solicitudes de información y presentación de propuestas.

La sesión duró poco más de dos horas y la transmisión está disponible en el canal del IEPC Jalisco en YouTube.

Durante el encuentro se expuso información relevante sobre el esquema financiero de la verificación vehicular, en particular la distribución del pago entre la empresa proveedora, el concesionario y el Fondo Ambiental. También se detallaron los principales retos operativos del programa.

La reunión concluyó con el compromiso de realizar un encuentro de seguimiento. Falta ver si se cumple. La ciudadana Gabriela Ortiz Villaseñor fungió como representante común de la solicitud.

Se abre una oportunidad para colectivos y activistas que ahora pueden exigir la rendición de cuentas en materia de desapariciones, medio ambiente, vivienda, salud, movilidad, etc.

Se me antoja empezar a recolectar mis firmas para obligar a comparecer a Diego Monraz, titular de Transporte, ¿me ayudarían?

Esta es una poderosa herramienta ciudadana para decir, más a menudo, Gimme the power.

jonathan.lomeli@informador.com.mx