Futbol, memes y realidad

Lo sucedido la semana pasada con la Selección no es solo una anécdota deportiva… es un espejo bastante claro de cómo funciona el país. Cambia los uniformes por trajes, el balón por presupuestos, y lo que tienes es la misma película: reglas que existen… hasta que estorban.

A unos días de un Mundial —ese escaparate donde todos juramos que ahora sí vamos a mostrar “orden, seriedad y proyecto”— resulta que ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en algo tan básico como una concentración. Fecha clara, convocatoria hecha… y de pronto, excepciones. Primero unos, luego otros. Porque aquí el reglamento no es ley, es punto de partida para negociar.

Y eso suena peligrosamente familiar.

Porque en México el problema no es la falta de normas… es la creatividad para doblarlas. Si eres “clave”, “importante” o simplemente tienes cómo presionar, la regla se vuelve flexible. Si no, pues te toca cumplirla completita, con intereses y recargos. Exactamente igual que en la Selección: hay jugadores que quedaron en no jugar a partir de determinada fecha… y otros que jugarán hasta que “se pueda”, porque el club apretó tantito.

Es el típico caso del “sí, pero contigo hacemos una excepción”.

Y mientras arriba negocian, abajo se ejecuta el caos. Como el arbitraje en liguilla: un penal hoy es falta grave, mañana es un contacto normal de juego. Todo depende del contexto, del momento… o del color de la camiseta. En la vida diaria pasa igual: una falta puede ser escándalo nacional o simple trámite burocrático, según quién la cometa.

No hay criterio. Hay interpretación acomodada.

Y luego nos preguntamos por qué la autoridad no pesa. Pues porque se ejerce a ratos. Es como ese árbitro que saca tarjetas cuando se acuerda o cuando le conviene. Al final, nadie respeta lo que no es consistente.

Pero eso sí, hay algo en lo que este país es potencia mundial: el humor. Porque mientras todo se desordena —la Selección, la liga, las decisiones— el mexicano responde como siempre: con memes que son más certeros que cualquier análisis técnico.

Memes que resumen en una imagen lo que cien conferencias no logran explicar. Memes donde la concentración de la Selección parece junta de vecinos (“el que pueda venir, viene”) o donde el VAR es básicamente una ruleta rusa con silbato.

Y es que el meme no es solo burla… es catarsis. Es la forma más honesta de decir: “sabemos que esto está mal, pero ya ni coraje da, mejor nos reímos”.

Al final, lo verdaderamente preocupante no es que haya desorden… es que ya lo vemos normal. Que la excepción se volvió regla. Que la autoridad se negocia, que el reglamento se interpreta y que el mérito compite contra la cercanía.

La Selección es apenas una versión con shorts de un problema mucho más grande.

Y mientras llega el Mundial, seguiremos afinando lo que sí dominamos: no el sistema, no la organización… sino el ingenio para sobrevivirlo. Y claro, para reírnos de él.

Porque en este país, cuando todo falla… al menos el meme sale perfecto.