Favoritos, sorpresas y una advertencia

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 entra en su fase decisiva y ya tiene a su primer finalista. Estados Unidos logró imponerse a República Dominicana en la primera Semifinal, confirmando su poderío y su condición de una de las grandes potencias del beisbol internacional. Ahora el conjunto estadounidense espera rival del duelo entre Venezuela e Italia, la sorprendente escuadra que se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato.

El camino hacia esta instancia dejó varias historias dignas de subrayarse.

República Dominicana y Venezuela cumplieron el pronóstico al dominar el Grupo D y dejar atrás en la fase de grupos a Israel, Países Bajos y Nicaragua. Ambos conjuntos avanzaron mostrando el poder ofensivo y la profundidad de pitcheo que históricamente caracteriza al beisbol caribeño.

Mientras tanto, en el Grupo C Japón -campeón defensor- y Corea del Sur hicieron lo propio al avanzar por delante de Australia, China Taipéi y la República Checa, confirmando el alto nivel competitivo del beisbol asiático.

En el Grupo B, por su parte, Italia terminó encabezando el sector con una actuación sólida y consistente, mientras Estados Unidos avanzó en segundo lugar, dejando en el camino a México, Gran Bretaña y Brasil. El equipo italiano comenzó desde ahí a perfilarse como una de las sorpresas más notables del campeonato.

Pero el torneo comenzaría a sacudirse realmente en la fase de eliminación directa.

Venezuela protagonizó uno de los golpes más fuertes del campeonato al eliminar a Japón, el monarca vigente y uno de los favoritos naturales para repetir el título. La caída del conjunto nipón constituye, sin duda, una de las grandes sacudidas del torneo, no solo por tratarse del campeón defensor, sino porque Japón llegaba nuevamente con uno de los planteles más equilibrados y sólidos del campeonato. La victoria venezolana confirmó el crecimiento competitivo del beisbol sudamericano y recordó que en este tipo de torneos cortos incluso los gigantes pueden caer.

Italia, por su parte, consolidó su papel de revelación al superar a Puerto Rico en cuartos de final, otro de los conjuntos con tradición y protagonismo histórico en el Clásico Mundial. El triunfo italiano no solo sorprendió por el rival eliminado, sino porque confirmó la consistencia de una escuadra que ha sabido competir con orden, disciplina y dirección estratégica.

Estados Unidos había llegado a esta instancia tras imponerse previamente a Canadá, un rival que exigió al máximo a la escuadra norteamericana. República Dominicana también había confirmado su poderío ofensivo en su propio duelo de cuartos.

Hasta aquí, el cuadro final del torneo refleja lo mejor del beisbol internacional, pero también deja una reflexión incómoda para México.

La eliminación del equipo mexicano en la fase de grupos no solo fue una sorpresa deportiva desagradable, sino que además trajo consigo una consecuencia mayor: quedar fuera del hexagonal clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos, instancia a la que avanzan automáticamente los cuatro semifinalistas del Clásico. Un desenlace que contrasta con el gran papel realizado en el torneo anterior y que obliga a una revisión profunda del proceso.

Ahora la atención se concentra en el otro duelo semifinal, del cual saldrá el rival de Estados Unidos en la disputa por la corona.

El beisbol internacional vuelve a mostrar su rostro más competitivo: favoritos que confirman su poder, sorpresas que rompen pronósticos y campeones que caen cuando menos se espera.

La final está en puerta y el mundo del beisbol espera conocer al nuevo monarca.