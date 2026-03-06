En los pasillos del transporte público y en las sobremesas políticas de Jalisco dicen que al gobernador Pablo Lemus le bastó un zarpazo para apagar un incendio que ya empezaba a oler a gasolina electoral.

Cuando se confirmó la noticia de que el pasaje subiría a 14 pesos en abril, prendió la polémica. Y en el Palacio de Gobierno decidieron cortar por lo sano: bajar la tarifa y congelarla durante todo el sexenio a 11 pesos. Punto final.

El anuncio llegó con paquete completo: se mantienen los apoyos para grupos vulnerables, estudiantes pagando cinco pesos y, para rematar, todas las tarjetas seguirán siendo válidas… incluso el efectivo, ese viejo sobreviviente del transporte.

Aseguran los malpensados que la decisión no fue mágica, sino una mezcla de beneficio social y cálculo político.

* * *

Tras el anuncio, integrantes de Morena reaccionaron: el “pueblo organizado” frenó el tarifazo en el transporte.

Pero mientras se acomodaban las medallas, Pablo Lemus se adelantó al siguiente round: pidió paciencia a los usuarios y prometió que la renovación del sistema en general traerá mejores unidades y tiempos.

Entre proyectos y mensajes cruzados, también se coló un dato: la Línea 5 del transporte masivo por la Carretera a Chapala arrancará a finales de mayo y luego se extenderá hasta el corredor industrial de El Salto. Al final, la ruta beneficiará a los pasajeros de Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos. Y los turistas que llegan o van al Aeropuerto.

Por cierto, nos comentan que el gobernador le dará un corrido a la Presidenta Claudia Sheinbaum por la Línea 4 del Tren Ligero, aprovechando que hoy estará en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

* * *

En los pasillos del Ayuntamiento tapatío comentan que la alcaldesa Verónica Delgadillo acaba de convertir la basura… en trofeo internacional. La estrategia Limpia Guadalajara recibió un premio de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, algo así como el “Oscar” en este servicio público.

Cuentan los malpensados que el reconocimiento llegó justo cuando algunos todavía recuerdan el caos que hubo cuando el municipio decidió quitar la concesión privada y municipalizar el servicio.

Pero hoy es un problema resuelto, con 160 camiones nuevos, rutas en 441 colonias y Escuadrones de Limpieza, con una cobertura superior al 90 por ciento.