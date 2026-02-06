Eutanasia: el debate postergado

En la mitología griega se dice que la constelación de Sagitario se formó con el alma de Quirón, “el más sabio y justo de todos los centauros”. Herido accidentalmente por una flecha envenenada, su inmortalidad se convirtió en condena: estaba destinado a sufrir eternamente sin posibilidad de morir.

La agonía llevó a Quirón a ofrecer su inmortalidad a Zeus a cambio de la libertad de Prometeo. El sacrificio fue aceptado y los dioses lo colocaron entre las estrellas. Irene Vallejo recuerda este mito como el primer relato en el que alguien, enfrentado a un dolor insoportable, pide ayuda para bien morir. Hoy lo llamamos eutanasia.

Desde hace décadas, distintos países han decidido reconocer esta realidad. Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, Ecuador, España, Nueva Zelanda, Portugal, Uruguay y Australia han legislado, con ciertos matices, para permitir que una persona pueda decidir el final de su vida en condiciones de dignidad.

Posiblemente, en un futuro cercano, sea un derecho garantizado en la mayor parte del mundo.

México, en cambio, sigue atrapado en una vorágine de conflictos ideológicos, lo que ha llevado a los intentos legislativos sobre la materia al fracaso y que, mientras tanto, sean procesos seguidos en la clandestinidad y al alcance de unos pocos.

En algunos estados se ha regulado la voluntad anticipada (ortotanasia), que evita prolongar artificialmente la vida de un paciente terminal.

Pero la eutanasia activa continúa prohibida. La Ley General de Salud la prohíbe expresamente, mientras que el Código Penal Federal y los correlativos locales criminalizan la asistencia médica para morir. En nuestro país, a los ojos de la ley, auxiliar a alguien que ya no quiere seguir sufriendo no es compasión, es delito.

No obstante, algo parece estar cambiando. En noviembre de 2025 tomó cauce legal una iniciativa que busca resignificar la dignidad humana, reconociendo que esta “no termina con la vida, sino que la sostiene hasta el final”. Con ese espíritu se presentó la llamada Ley Trasciende.

La propuesta, impulsada por Samara Martínez, pretende regular la eutanasia en México contemplando candados para garantizar que se trate de una decisión libre e informada. También considera la objeción de conciencia para el personal de salud que no desee participar en el procedimiento, respetando sus convicciones éticas o religiosas.

Esta iniciativa destaca no por su contenido, sino por su origen. Samara no es política. Es periodista y activista. Tiene 30 años y desde hace más de una década, por causas ajenas a ella, los hospitales han sido su segundo hogar. Padece insuficiencia renal crónica, lupus y otras enfermedades autoinmunes. Tras dos trasplantes fallidos, se considera paciente terminal. Hoy depende de una máquina de diálisis durante diez horas diarias y su expectativa de vida ronda los cinco años, de los cuales ha transcurrido uno.

Como Quirón, vive atrapada entre el dolor, pero a diferencia de Zeus, el Estado la obliga a prolongar un sufrimiento intolerable. Pero no se arrodilló, encontró en esta causa una motivación para que otras personas no deban perpetuar su dolor.

No se trata de imponer una visión única sobre la muerte. El debate es legítimo y complejo, pero nuestra sociedad tiene una opinión al respecto. Según la Encuesta Nacional “Por el Derecho a Morir con Dignidad” (2022), el 72.7% de la población en México está a favor de cambiar las leyes para permitir que los enfermos puedan recibir ayuda médica para morir si así lo deciden.

Actualmente, la Ley Trasciende se encuentra en las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos del Senado de la República, presididas por los senadores José Manuel Cruz y Manuel Huerta, respectivamente. En sus manos está el siguiente paso para decidir dónde yace la frontera de la dignidad y hasta que punto es nuestra o radica en la opinión de otros.

No se trata de debatir sobre la muerte. Se trata de la vida y del derecho a elegir cómo transitar su ocaso. Para conocer más sobre la iniciativa puede consultarse en www.leytrasciende.org.

hecromg@gmail.com