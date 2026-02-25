EU alertó sobre cabañas de El Mencho desde 2015

El complejo de cabañas Tapalpa Country Club, en donde ubicaron y abatieron a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, fue señalado desde hace 11 años por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por pertenecer al capo y servir al Cártel Nueva Generación para traficar drogas.

El 9 de septiembre de 2015, Estados Unidos sumó a su lista de empresas sancionadas por narcotráfico a Cabañas Las Flores, ubicadas en el kilómetro 5.4 de la carretera Tapalpa-San Gabriel, en el Pueblo Mágico.

En 2017 actualizó la lista para referirse al mismo lugar cuyo nombre cambió a Cabañas La Loma. Y en 2020 nuevamente actualizó la sanción con el nuevo nombre de Cabañas La Loma Tapalpa.

El complejo de casas rústicas tiene la misma dirección que Tapalpa Country Club en donde descansaba el fin de semana el líder del Cártel Nueva Generación.

El conjunto de cabañas se encuentra a sólo 7 kilómetros de la cabecera municipal de Tapalpa, lo que sugiere que es falso que el capo vivía escondido y a salto de mata en medio de la montaña como sugerían las crónicas.

Durante más de una década ninguna autoridad federal o estatal investigó el complejo de cabañas y sus operadores pese a los insistentes señalamientos de Estados Unidos.

La misma inacción se repite en cada una de las designaciones por narcotráfico que el Departamento del Tesoro ha realizado contra 266 empresas e individuos en Jalisco por nexos con el trasiego de drogas, muchos vinculados al Cártel Nueva Generación.

Jalisco concentra una de cada cuatro empresas e individuos señalados en México por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por nexos con el narcotráfico y lavado de dinero, según un análisis del periodista y académico Héctor Piña.

Sólo en Guadalajara operan 104 empresas y residen 50 individuos con nombre y apellido que han sido identificados por Estados Unidos como una compleja red de testaferros y empresas fachada dedicadas a actividades ilícitas.

En Zapopan hay 48 compañías y 40 individuos identificados por tráfico de estupefacientes y blanqueo de activos.

Las sanciones de Estados Unidos son administrativas y prohíben negocios con ciudadanos norteamericanos, pero la acción penal en suelo nacional es responsabilidad exclusiva de México.

La lista de nombres, direcciones y empresas fachada es pública y accesible para cualquier autoridad en: sanctionssearch.ofac.treas.gov

Si la intención de desarticular al Cártel Nueva Generación es genuina, descabezar a la organización es apenas el inicio del trabajo como señalé en mi columna “El heredero de El Mencho”.

Hay que ir contra el sistema económico y una compleja red criminal que opera con una fachada de legalidad. Los señalamientos están ahí desde hace años.