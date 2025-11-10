Estrechan lazos…

Nos cuentan que el gobernador Pablo Lemus y otros políticos de Jalisco no podían faltar al Cuarto Informe de Samuel García en Nuevo León. Y con la promesa de “estrechar lazos”, todos aprovecharon la oportunidad para aplaudir la colaboración en desarrollo económico y para el Mundial 2026. Recuerden que ambos Estados ahora trabajan codo a codo en proyectos de infraestructura, movilidad y, por supuesto, transparencia.

Samuel García destacó la estrategia educativa de Jalisco, buscando que su modelo se convierta en el mejor del país. Mientras tanto, ambos Estados esperan que esta colaboración sea más que solo promesas, sino una inversión real para el desarrollo económico.

En las selfies del evento destacaron Dante Delgado, Lemus, Vero Delgadillo, Gerardo Quirino, Clemente Castañeda, Mirza Flores, Mónica Magaña y José Luis Tostado.

***

Aunque los diputados federales batearon la propuesta de Verónica Delgadillo para reactivar el Fondo Metropolitano en los Estados, la alcaldesa no se quedó con los brazos cruzados.

Ahora presentó otra propuesta: el Fondo a la Capitalidad, que reconoce los desafíos de ser la ciudad más transitada, con tres millones de visitantes al día. Nada fácil.

La cereza del pastel es que, para rehabilitar las calles críticas, se necesitan 50 mil millones de pesos... pero la capital del Estado tiene un presupuesto anual de 12 mil 500 millones, que no alcanzan ni para la mitad.

Y los diputados jaliscienses en la Cámara Baja, ¿qué hacen?

***

¡Vaya sorpresa! Los colectivos que por años han señalado la falta de políticas públicas en movilidad, ahora se lanzaron contra la iniciativa para la eliminación de la verificación responsable. Según ellos, regresar al sistema de afinación controlada con los talleres mecánicos “sería un retroceso en materia medioambiental” y abriría la puerta a la corrupción.

Admiten que el sistema de verificación es perfectible, pero en lugar de dar marcha atrás, piden una evaluación integral del programa y que se transparente el manejo del “Fondo Verde”. ¿Qué tal?