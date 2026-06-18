Estados Unidos arranca operativos en AL

Al llegar a su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Donald Trump advirtió que Estados Unidos volvería a desempolvar la Doctrina Monroe para hacerse del control del Hemisferio Occidental al que considera su patrio trasero. Y en los meses siguientes proclamó que su país reclamaría su “derecho” de mantener un “espacio vital” (como los nazis justificaron sus invasiones a países vecinos) desde el Canal de Panamá hasta Groenlandia, una isla europea bajo soberanía de Dinamarca.

A pocos semanas de su mandato, Trump proclamó a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas abrogándose el derecho de combatirlos extra territorialmente como ha hecho al asesinar a cerca de 200 personas que navegaban en embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico. Incluso juristas de Estados Unidos han calificado estos ataques como ejecuciones extrajudiciales. Según Trump eran embarcaciones que transportaban drogas a su país y que por cada navío atacado con misiles, se evitaban miles de muertes en su país. El presidente de Estados Unidos nunca ha aportado pruebas de estas afirmaciones.

Luego de festejar estos ataques a embarcaciones en el mar, Trump anunció en varias ocasiones que pronto iniciaría ataques terrestres en contra de los cárteles de la droga. Y comenzó. El pasado viernes 12 de junio el presidente Trump y el Pentágono anunciaron que dieron muerte en Venezuela a quien identificó como cabeza de la organización criminal Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, apodado el “Niño Guerrero”. El operativo se lo atribuyó directamente el Pentágono. Un funcionario del Departamento de Defensa lo presumió así en su cuenta de Twitter: “La muerte de ‘Niño Guerrero’ envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio. El Departamento de Guerra y la Coalición Anticártel de las Américas (A3C) seguirán cumpliendo la promesa del presidente Trump”, afirmó en X Patrick Weaver, subjefe de gabinete del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Según el gobierno de Donald Trump, el Tren de Aragua es una de las organizaciones criminales más sanguinarias y en repetidas ocasiones se afirmó que este cartel era dirigido directamente por el entonces presidente de Venezuela Nicolás Maduro, una afirmación que luego fue desmentida por “por una evaluación de inteligencia estadounidense que dejó de ser secreta”, según publicó el diario Los Angeles Times (12 junio 2026). Es de llamar la atención que el operativo que terminó con el asesinato del “Niño Guerrero” se llevó a cabo por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en conjunto con las fuerzas armadas de Venezuela, en esta nueva colaboración que existe con el gobierno de Delcy Rodríguez.

El mismo Trump celebró este ataque: “Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento, en cualquier lugar, y los enviaremos a las profundidades del infierno, a donde pertenecen”.

Claramente con este mensaje está anticipando más ataques terrestres contra otros objetivos que ellos clasifican como criminales y pueden considerarse una seria advertencia de operativos militares en otros países de América Latina, incluido México, por supuesto.

Esta amenaza de intervenciones de Estados Unidos en otros países de America Latina, con el pretexto de combatir organizaciones criminales, fue ratificada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una entrevista para el programa televisivo Face the Nation que trasmite la cadena CBS news. Al ser cuestionado sobre si los estadunidenses deben esperar acciones similares a la operación militar reciente en Venezuela y si podrían replicarse en países como Ecuador o Guatemala, Hegseth respondió: “Sí, deberían”.

Hegseth presentó la iniciativa como una extensión de la Doctrina Monroe y la describió como una recuperación del control estratégico del Hemisferio Occidental, a la que llamó “Doctrina Donroe”. Y añadió que el propósito de esta política es frenar el tráfico de drogas y otras amenazas que, según dijo, afectan directamente a Estados Unidos, y celebró la participación de gobiernos latinoamericanos en estas acciones coordinadas, según una nota de agencias (La Jornada, 15 junio 2026).

Conforme avanza el segundo mandato de Trump, va reconfigurado alianzas con gobiernos cercanos a sus políticas e ideología conservadora y de mano dura. Un ejemplo son los operativos que ya anunció Estados Unidos con las fuerzas armadas de Ecuador. El presidente de Este país, Daniel Noboa, se reunió el lunes con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y con el Jefe Adjunto de gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional de ese país, Stephen Miller.

Todo esto anticipa más ataques de Estados Unidos en otras países de la región, y claramente se puede esperar que aunque no lo autorice el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Trump ordene un ataque unilateral en México justificado como una operación contra organizaciones narco-terroristas. ¿Podremos evitarlo?

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