Escalada huachicolera en Jalisco

La ordeña clandestina de hidrocarburos no sólo no desapareció en Jalisco, como aseguró el ex presidente Andrés Manuel López Obrador el sexenio pasado, sino que ha seguido creciendo aquí y en todo el país.

Las tramas de corrupción que permiten este delito, cuyas multimillonarias ganancias ilegales se colocan ya como la segunda fuente de ingresos de los grupos delincuenciales, lejos de debilitarse se han fortalecido y sofisticado su nivel de operaciones hasta llegar al llamado “huachicol fiscal”, que tiene que ver con la importación y distribución irregular de estos energéticos.

Si Jalisco siempre se ha mantenido como las entidades de la República que son “paraísos huachicoleros” al mantenerse en el Top 5 de incidencia de este delito y con Degollado como el municipio donde más tomas clandestinas hay de todo el país, también en el nuevo “huachicol fiscal” ocupa un lugar especial.

Cosa de recordar que un hermano y un sobrino de José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal emecista de Teuchitlán detenido en mayo pasado por el caso del Rancho Izaguirre, José Isabel Murguía Santiago y José Ignacio Flores Santiago, respectivamente, aparecieron como socios de la empresa Mefra Fletes, involucrada al menos desde 2023 en esta trama multimillonaria de corrupción, que salió a la luz en marzo de 2025 con el primer mega caso de “huachicol fiscal”, con el aseguramiento en los puertos de Ensenada, Baja California, y Altamira, Tamaulipas, de buques que internaron a México 18 millones de litros de combustible ilegal, y que en las aduanas pasaban con facturas de presuntos aditivos.

A Mefra Fletes se le vincula también con la empresa Impulsora de Productos Sustentables (IPS) creada en 2015 en Guadalajara, en la que también aparecen como socios y está dedicada a la comercialización y distribución de hidrocarburos, y con otras empresas fantasmas y factureras ligadas al crimen organizado. IPS es investigada desde 2021 por el gobierno federal por tráfico de huachicol.

Coincidentemente, esta empresa, que tenía uno de sus domicilios fiscales en la casa del alcalde de Teuchitlán, operaba principalmente en Jalisco y Nuevo León, los dos Estados gobernados por el partido Movimiento Ciudadano (MC), por el que también fue postulado el presidente municipal encarcelado tanto en las elecciones de 2021 como de 2024.

No ha quedado claro si las ordeñas clandestinas a Pemex que se realizan en Jalisco, tomaban también ruta hacia los Estados Unidos en este entramado de corrupción de autoridades y mafiosos, pero lo que sí tenemos ahora a la vista es la escalada huachicolera que se ha vivido en el último mes y que ha afectado ya al menos a 60 automovilistas en la Región Valles, por la colocación de ponchallantas, según autoridades, para evitar la llegada de la policía a las tomas clandestinas de donde se roban los hidrocarburos.

O sea que vamos de mal en peor, ahora no solo pinchan los ductos, sino afectan a quienes transitan por la zona. Detectado este nuevo modus operandi, las autoridades están obligadas a realizar los operativos necesarios para detener a los responsables y que el regadero de púas en la carretera Guadalajara-Ameca, no vuelva a ocurrir.