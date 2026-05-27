Entrega de obras

Luego que la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco difundiera que están pendientes varios millones de pesos por parte del Gobierno federal por el concepto de participaciones, en donde hay más certeza es en el dinero que dará el Gobierno de Claudia Sheinbaum para ampliar las obras en la Carretera a Chapala, entre el aeropuerto y el crucero de El Salto.

Nos dicen que Jalisco ya firmó un convenio para que la Federación entregue mil 500 millones para ampliar otros 4.5 kilómetros, pero esas obras iniciarán después del Mundial de Futbol. En otras palabras, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública realizará los trabajos entre agosto y abril próximos para tener otro tramo en mejores condiciones.

Por cierto, nos comentan que este fin de semana el secretario David Zamora prácticamente estará entregando las obras previas a la justa deportiva. Y una de las últimas es la Plaza Tapatía, donde se están terminando de instalar unos juegos. ¿Les gustó cómo quedó el Centro tapatío?

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En el Gobierno del Estado hay otro aviso importante. Este viernes, ahora sí, vence el plazo para quienes pagaron el famoso paquete 3x1 antes de diciembre de 2025 y todavía siguen circulando con láminas del recuerdo o viejas.

Si bien las recaudadoras tendrán horario extendido y más ventanillas para atender a los rezagados, la advertencia es que las multas para los omisos comenzarán a partir de junio, porque se les dio prácticamente medio año de prórroga.

Por lo pronto, van más de 1.4 millones de conductores que hicieron el cambio de placas, aunque todavía faltan casi 278 mil vehículos para tener el nuevo padrón al 100%. Para éstos, el aviso es simple: se ponen al corriente o serán infraccionados.

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Pablo Lemus volvió a encender la conversación pública con un mensaje dirigido a los “machos alfa”, recordándoles que la ley no es opcional ni tema de negociación en sobremesa.

Firme en su postura, anunció que cualquier manifestante podría ser revisado por deudas alimentarias pendientes.

El mensaje cayó como balde de agua fría entre grupos de hombres que han salido a protestar contra la legislación sobre violencia vicaria, alegando desigualdad y otras irregularidades.

Pero el gobernador salió en defensa de las mujeres que son víctimas de la violencia.