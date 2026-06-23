Entre Maru Campos y Rocha Moya

En la mañanera de ayer lunes en Palacio Nacional, uno de los momentos más bizarros fue el de la visita del Pato Merlín, la consagrada mascota del Mundial de Futbol en México, fuera de la agenda de la FIFA. Una anécdota más entre las muchas que vendrán por delante en esta comparecencia presidencial cotidiana. Sin embargo, y no fue un accidente, la Presidenta Claudia Sheinbaum no habló de lo que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, había planteado la noche anterior mediante un video: la petición pública para que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea entregado a las autoridades judiciales de Estados Unidos.

Entre dos asuntos tan particulares, el pato y el gobernador acusado de estar ligado al crimen organizado, queda claro cuál fue elegido y cuál silenciado. Curioso que nadie hubiera preguntado tampoco.

Para el Gobierno federal, sin embargo, sacar del discurso público el “problema Rocha Moya” no significa darle solución a un conflicto que en Estados Unidos no van a olvidar, aunque aparentemente puedan dejarlo para después del Mundial de Futbol.

Y si desde Palacio Nacional no respondieron al video de la gobernadora de Chihuahua, sí lo hizo la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien ha emprendido una abierta campaña contra Maru Campos que no parece que le vaya a generar ningún beneficio. De hecho, la dirigente morenista sólo le ofreció a la gobernadora el pretexto ideal para mantener viva la discusión.

Ariadna Montiel presentó un argumento muy débil: recordó el caso de Genaro García Luna, pero la memoria de este personaje confirma lo que quizá le espere a Rocha Moya: la cárcel en Estados Unidos, igual que a otros personajes, pero no debilita la posición de María Eugenia Campos.

La mandataria chihuahuense reiteró al revisar a Ariadna Montiel, que el evento del Mundial es un distractor, pero la cuestión de fondo sigue sin responderse: ¿Dónde está Rubén Rocha Moya? Además, esta situación le dio más vida a sus cuestionamientos sobre cómo en lugar de entregar a un acusado, se arriesga la revisión del T-MEC y se da más fuerza a la posibilidad de que el Gobierno de Donald Trump mantenga vigente la posibilidad de hacer incursiones en territorio nacional para detener a quienes acusan y enfrentar al crimen organizado.

El discurso de María Eugenia Campos puede tener varios puntos débiles, pero indudablemente gana terreno entre quienes se cuestionan por qué la Presidenta Sheinbaum mantiene ese apoyo irrestricto a Rocha Moya y lo que él significa. Es una batalla de narrativas políticas en la que Ariadna Montiel, con la intención de ayudar, sólo se fortalece ante los simpatizantes del partido y de la 4T, pero no vence a la gobernadora panista.

Algo sí quedó claro: Ken Salazar, el ex embajador de Estados Unidos que tanta cercanía tuvo con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, avivará el fuego que alcanza a la administración federal con sus memorias y la presunción de que el ex presidente sí puede ser golpeado por los testimonios de Ismael Zambada ante la corte donde es juzgado. La historia se está escribiendo.