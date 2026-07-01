Entre el mundial y visitas reales

La semana pasada el rey Felipe VI de España visitó nuestro país, la última vez que había estado en México fue en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Un año después nuestro exmandatario le pidió por carta que se disculpara por los abusos cometidos durante la Conquista, desde entonces las relaciones entre ambos países han estado tensas, por decir lo menos, pero bastó un partido de fútbol para que México y España protagonizaran el acercamiento diplomático más significativo en años.

Ante discursos que parecieran querer distanciar a dos naciones, no podemos olvidar que México no es el resultado de una sola civilización. No somos los pueblos indígenas originarios que habitaban nuestro territorio antes del siglo XVI, no somos los españoles que llegaron a América en los barcos de Cortés, somos el encuentro de ambos mundos, que dio origen a algo radicalmente nuevo: un pueblo mestizo, con una cultura, una lengua, una gastronomía, una arquitectura y una espiritualidad que no existe en ningún otro lugar del mundo.

Ya lo comentamos en este espacio en algún momento, pretender juzgar la Conquista con los estándares del Derecho Internacional contemporáneo es un ejercicio que ningún historiador serio avalaría, porque la Historia tiene principios propios, y el primero de ellos es la contextualización. Los mexicanos somos herederos de Moctezuma y de Cortés, de Sor Juana y la Malinche, de Morelos y de Hidalgo; negar cualquiera de esas raíces y quedarnos sólo con las que nos resultan cómodas no es reivindicación es empobrecimiento histórico.

México tiene todo para estar orgulloso de lo que es, somos un país fruto del crisol de culturas que ninguna otra nación puede presumir, basta ver como los extranjeros de todas las nacionalidades están disfrutando el mundial en nuestro país. Lo que el mundo ha visto en estas semanas es un país con una gran capacidad de celebrar la pluralidad.

Pero al mismo tiempo en medio de la fiesta futbolera nuestros connacionales no dudaron en dejar el mundial atrás e ir a ayudar a nuestros hermanos venezolanos después de los dos sismos que sufrieron. México es mucho México.

