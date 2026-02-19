En Tequila todavía se aplica la Ley de Herodes

El secretario general del Ayuntamiento de Tequila, Óscar Leal Landeros, quien desempeñó ese mismo cargo mientras gobernó el alcalde preso Diego Rivera, impuso a la nueva tesorera del municipio en una votación ilegal.

En sesión del pleno transmitida ayer por YouTube, Leal Landeros sometió a votación del cabildo la designación de Laura Janette Ibarra Cortés como nueva tesorera a propuesta de la alcaldesa interina Lorena Rodríguez Rivera.

El nombramiento requería de mayoría simple (la mitad más uno), es decir, seis de los 11 votos posibles, según el artículo 35 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco.

Sin embargo, la nueva tesorera obtuvo sólo cinco votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

Pese al reclamo del síndico y los regidores que votaron en contra y en abstención, el secretario general avanzó con la toma de protesta de Ibarra Cortés que esperaba afuera del salón de sesiones.

Leal Landeros monopolizó la conducción de la sesión (la alcaldesa ni siquiera intervino), confrontó a regidores y mantuvo un talante confrontativo.

De esta manera, el secretario general sometió al Cabildo a una ilegalidad ante el evidente temor y confusión de las y los regidores que votaron en contra.

En la sesión, el síndico reclamó la falta de discusión y análisis para designar al perfil del tesorero, así como el cambio de “última hora” con la propuesta del perfil que presentó la alcaldesa.

La urgencia de nombrar un tesorero en Tequila radica en que eso permitirá descongelar las cuentas bancarias para que nuevamente haya flujo de recursos tras el arresto del alcalde y tres miembros de su gabinete por nexos con el crimen.

En la estructura actual del ayuntamiento hay altos funcionarios que colaboraron en la gestión de Diego Rivera.

Entre ellos, el propio secretario general, cercano al edil y que tenía ese mismo puesto. También Omar Alejandro Ramírez, quien era el Síndico y ahora funge como director de Inspección y Vigilancia. Igualmente se mantiene la misma contralora y el mismo director de Padrón y Licencias.

“Si ya se quedó (la nueva tesorera) yo creo que vamos a empezar tristemente mal”, lamentó la regidora Luz Elena Aguirre durante la sesión.

Esta es una alerta para las autoridades federales y estatales. Basta ver la sesión en YouTube (@transparenciatequila4302) para comprender que la Ley de Herodes se sigue aplicando en Tequila.