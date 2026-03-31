Empresarios del siglo XXI: responsabilidad y propósito

El empresario no puede ser un espectador. Debe ser protagonista y debe situarse en el centro de la solución. Arranco con esta afirmación porque todos somos conscientes de que vivimos un momento de enorme complejidad. La incertidumbre geopolítica, la transformación tecnológica, la presión social por la sostenibilidad y la necesidad de crecimiento obligan a replantear el papel de todos los actores. Y ante este contexto, para mí, hay una realidad que se impone: el necesario papel que juegan los empresarios, concretamente, los iberoamericanos.

Durante mi última gira empresarial por América Latina, como presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), he sido testigo del compromiso y la pasión con la que trabajan los presidentes de las compañías de la región. En concreto, en los últimos meses y con el fin de preparar el IX Congreso Iberoamericano de CEAPI en Ciudad de México entre el 25 y el 27 de mayo, he tenido la oportunidad de compartir reflexiones con líderes empresariales como Carlos Slim, Valentín Diez Morodo, Altagracia Gómez, José Medina Mora, Francisco Cervantes, Fernando Servitje o Eugenia Madero, entre tantos otros. Todos ellos representan una visión común, y es que la empresa no solo genera riqueza, también frena los populismos e impulsa cohesión social, estabilidad institucional y solidez democrática.

El Congreso del que hablo reunirá a más de 400 presidentes de compañías y líderes institucionales de ambos lados del Atlántico que conversarán, precisamente, sobre el papel que deben asumir los empresarios en un mundo en transformación.

Durante demasiado tiempo se ha planteado un falso dilema entre empresa y sociedad, como si fueran intereses opuestos. La realidad es exactamente la contraria. No hay progreso social sin crecimiento económico, ni crecimiento sostenible sin empresas responsables con las personas. El empresario, cuando ejerce su papel con visión de largo plazo, se convierte en el mejor aliado del desarrollo.

Los empresarios han demostrado que la inversión privada puede ir de la mano con la responsabilidad social e institucional, impulsando programas de educación, salud y empleo que impactan en millones de persona. Y, todos ellos comparten la idea esencial de que el empresario no solo administra recursos, sino que asume responsabilidades. Esa responsabilidad se traduce en generar oportunidades, apostar por la innovación, invertir en talento y construir confianza. Y la confianza es, precisamente, el activo más valioso en tiempos de incertidumbre.

Iberoamérica tiene una oportunidad histórica. Somos una región con una afinidad cultural única, con enormes recursos y con una comunidad empresarial cada vez más interconectada. El desafío es transformar ese potencial en prosperidad compartida. Para lograrlo, necesitamos empresarios que piensen en clave multiiberoamericana, que inviertan a ambos lados del Atlántico y que construyan cadenas de valor regionales.

Contamos con una generación de líderes empresariales que ya están recorriendo ese camino. Mujeres y hombres que entienden que el éxito empresarial no se mide solo en resultados financieros, sino también en la capacidad de transformar positivamente la sociedad. Ese es el espíritu que compartimos e impulsamos los socios de CEAPI.

Estoy convencida de que, si queremos construir un futuro más próspero, debemos reforzar la colaboración entre empresa, sociedad y sector público. Necesitamos gobiernos que confíen en los empresarios. La cooperación es la clave. Cuando los empresarios se implican, los proyectos avanzan con mayor rapidez y con mayor impacto.

El empresario del siglo XXI debe combinar rentabilidad con propósito, eficiencia con sostenibilidad y crecimiento con impacto social.

Por eso, hoy más que nunca, los empresarios debemos reivindicar nuestro papel. No como actores aislados, sino como líderes comprometidos con nuestros países y sociedades. En tiempos de incertidumbre, necesitamos confianza. En tiempos de cambio, necesitamos innovación. Y en tiempos de desafío, necesitamos liderazgo.

Los empresarios estamos en el centro de la solución.