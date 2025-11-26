Ely Castro cobró sueldazo desde 2023

El mismo sueldo de 73 mil 783 pesos que Ely Castro cobraba en el SIAPA como “asesor técnico” del director, lo cobró en la Secretaría de Asistencia Social durante 2023 y 2024.

La conductora de “Qué quiere la banda” ostentó durante esos dos años el cargo de coordinador general de Proyectos Estratégicos adscrita al despacho del secretario de Asistencia Social, según la nómina estatal y diversos contratos de la Plataforma Nacional de Transparencia.

El ahora jefe de gabinete, Alberto Esquer, encabezó la secretaría de Asistencia Social en el sexenio pasado, pero en noviembre de 2023 pidió licencia para competir sin éxito por una senaduría.

En su lugar se quedó la ahora secretaria de Igualdad, Fabiola Loya, al lado de la cual Castro continuó en el mismo cargo todo 2024.

Tras el cambio de administración estatal, Castro fue contratada como “asesor técnico” en marzo de 2025 por Antonio Juárez, titular del SIAPA, sin contar con experiencia en procesos de agua potable y alcantarillado.

La conductora de TV fue destituida el 30 de junio pasado luego de que afirmó en una transmisión en vivo que no trabajaba en el SIAPA sino que estaba comisionada.

Ese mismo día, el director del SIAPA afirmó -en un cruce contradictorio de declaraciones- que la presentadora realizaba labores de socialización y difusión de acciones de la dependencia.

La Contraloría estatal realizó una investigación que duró tres meses.

Concluyó que Castro y el director del Siapa cometieron una falta administrativa grave por abuso de funciones, contratación indebida y simulación de requisitos administrativos pues la conductora no acreditó estudios profesionales, sólo la secundaria.

La sanción debe fijarla el Tribunal de Justicia Administrativa y podría derivar en inhabilitación de hasta 10 años y una multa superior al medio millón de pesos. Sin embargo, el expediente está congelado desde septiembre sin noticias de avances.

También hay una denuncia penal contra Castro ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco. Hasta la fecha, el fiscal Gerardo de la Cruz no ha judicializado el caso. En octubre pasado declaró que seguía en espera de información. El tiempo se acaba, pues en febrero el fiscal deja el cargo.

En la glosa del Primer Informe de Gobierno, el titular del SIAPA fue cuestionado por los diputados sobre la contratación de Castro, pero Juárez evadió responder al argumentar que hay una investigación en curso.

El monto mensual que cobró Castro en Asistencia Social y en el SIAPA es exactamente el mismo: 73 mil 783 pesos al mes. Ese sueldo está en el top 10 de rangos salariales más altos en el gobierno estatal. Sólo un centenar ganan esa cantidad.

Cada día que pasa sin una respuesta y con nuevas evasivas, se confirma que en Jalisco, el que la hace, no siempre la paga.

