El valemadrismo de Washington

No cabe duda que el destino y la suerte de Estados Unidos -y del mundo- está en manos de personas que “les vale un pepino” -para no decir que “les vale madre”- las consecuencias que se tengan por las decisiones que toman. Y solamente tomemos como referencia dos declaraciones de los últimos días para reforzar la afirmación anterior.

Primero, lo que dijo el miércoles pasado de la semana anterior el secretario de Defensa -ahora lo llaman de Guerra- Pete Hegseth, quien en la conferencia de prensa conjunta con el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto -a propósito de los ataques en Irán-, señaló sin ninguna preocupación que “Habrá más muertes, pero seguiremos adelante”, pero haciendo énfasis que “Esto no es interminable”, porque se trata de una “... misión clara, devastadora y decisiva”. Además, culpó a la prensa por la magnificación en la cobertura sobre la muerte de seis militares estadounidenses en el joven conflicto, que “intentan dejar al presidente -Donald Trump-”.

Y segundo, lo publicado el domingo la mañana por el presidente Donald Trump en su red social Truth Social, quien haciendo referencia al incremento mundial de los precios del petróleo -motivado por el conflicto-, se concretó a decir que “... a corto plazo caerán rápidamente cuando la destrucción de la amenaza nuclear de Irán se acabe, son un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y el mundo. ¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN DIFERENTE!".

Tanto el secretario de Defensa como el presidente “les vale… ” el dolor humano de la pérdida de seres humanos, de los riesgos a que están expuestos los militares que son los protagonistas de los ataques o de los elevados costos del crudo que provocan el incremento de precios en las cadenas de producción de todos los niveles a nivel mundial. Tanto “el pinto como el colorado”, a pesar de las muertes y consecuencias económicas dicen que “... seguiremos adelante”; sin embargo, habrá que recordarles que no somos “TONTOS” para pensar que el ataque a Irán no es por diferencias en cuestiones políticas, sino es por intereses de yacimientos petroleros y la energía global, tal y como sucedió con el asunto de Venezuela, donde se apoderaron de los recursos naturales, pero dejaron el “cochinero” del sistema gubernamental, ah, pero donde quieren supervisar a los mandos en el poder.

Usted, ¿qué opina?