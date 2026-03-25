El T-MEC si se renovará

En medio del estancamiento económico que ya cumplió 7 años en el país, el gobierno de la presidenta Sheinbaum parece haber apostado todo a una sola carta: la ratificación del T-MEC. Cuando se anuncie la ratificación del tratado, muchas de las inversiones extranjeras que estaban comprometidas y en pausa por la incertidumbre comercial, se destrabarían. México pasaría a una perspectiva de crecimiento alimentada por la renovación del T-MEC.

Afortunadamente para Sheinbaum, el actual conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán servirá como un catalizador geopolítico que obligará a Washington a cerrar filas con sus socios comerciales, acelerando la ratificación y eliminando la incertidumbre que hoy frena estas inversiones. En el presente contexto geopolítico, la ruptura del tratado es, prácticamente imposible.

Como bien señala el Dr. Luis de la Calle, la integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá es hoy indispensable para la supervivencia de la industria norteamericana. Tras tres décadas de entrelazamiento, Estados Unidos simplemente no puede fabricar automóviles, dispositivos médicos o maquinaria agrícola sin el concurso de la mano de obra y los insumos mexicanos. No somos solo un socio; somos el principal proveedor y el principal cliente de la potencia del norte, con un intercambio comercial que ya roza el billón de dólares anuales.

A pesar de la retórica hostil del presidente Trump desde que regresó a la Casa Blanca, la realidad política en Washington actúa como un freno de mano. Simplemente Trump no cuenta con los votos necesarios en su Congreso para desmantelar el acuerdo trilateral o convertirlo en tratados bilaterales. De hecho, ha perdido votaciones comerciales recientes incluso con el apoyo de legisladores republicanos cuyos distritos dependen críticamente de las exportaciones a México. Para los demócratas, concederle una victoria política de tal magnitud antes de las elecciones de 2026 sería impensable.

Vemos como el verdadero "corazón" de la renegociación actual del T-MEC ya no será el tema del fentanilo o la migración, porque han sido temas en los que México se ha esforzado, sino ahora lo será la sombra de China. El mundo transita de una globalización a secas a lo que se va convirtiendo en una “globalización regionalizada".

En este escenario, el T-MEC no es solo un tratado de libre comercio, sino el "boleto de entrada" a un club exclusivo con aranceles cero al mercado más grande del mundo, los Estados Unidos, siempre y cuando se cumplan reglas de origen estrictas que garanticen que los productos son auténticamente norteamericanos.

Aquí es donde México enfrenta su mayor desafío y donde el gobierno parece carecer de un plan b. Para ser un "miembro meritorio" del club y aprovechar la salida de China del mercado estadounidense, México necesita desarrollar una infraestructura energética y logística monumental. Si queremos que los insumos que hoy vienen de Asia se produzcan en México —y que mejor que fuera en estados como Chiapas o Veracruz—, necesitamos urgentemente inversiones en electricidad, petroquímica e hidrocarburos. La oportunidad es histórica, pero tiene fecha de caducidad: si México no actúa hoy, en quince años países como Guyana o Venezuela podrían ocupar nuestro lugar estratégico en la región.

La ratificación del T-MEC es la esperanza de la presidenta para destrabar las inversiones congeladas y reanimar el crecimiento en 2027. Sin embargo, el tratado por sí solo no es una varita mágica. La verdadera pregunta no es si habrá tratado, sino si México está dispuesto a tomar las decisiones internas necesarias para dejar de ser un simple exportador de mano de obra y convertirse en el motor tecnológico de la región. De lo contrario, seguiremos caminando, con tratado o sin él, hacia otra década económica perdida.

Israel Macías López. Economista, Profesor en la Universidad Panamericana en Guadalajara.