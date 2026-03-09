El reto mayor es hoy

Hay partidos que se juegan con el guante, el bat y las piernas. Y hay otros que también se juegan con el orgullo. El que México enfrentará hoy ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 pertenece claramente a la segunda categoría.

No es un juego cualquiera. Es, probablemente, el desafío más complejo de la fase de grupos. El momento en el que la selección mexicana debe medirse frente a frente con uno de los rosters más poderosos del torneo y demostrar que lo que ha construido en los últimos años no es casualidad.

Sobre el papel, Estados Unidos luce imponente. Basta revisar la lista de peloteros para entenderlo. Grandes Ligas en estado puro. Estrellas consolidadas. Jugadores con contratos millonarios y temporadas llenas de números espectaculares.

En términos individuales, quizá sea el conjunto más sólido de todo el Clásico. Incluso hay quienes sostienen que, en algunos aspectos, se ve más equilibrado que potencias tradicionales como República Dominicana o Japón. Pero ese es otro debate que seguramente se dará más adelante.

Hoy la discusión es otra.

Hoy lo importante es lo que ocurre dentro del grupo donde compiten México, Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil e Italia. Un sector que, si se mira con frialdad, ofrece una posibilidad clara para la novena mexicana: avanzar a la siguiente ronda.

México tiene con qué hacerlo. El equipo ha mostrado carácter, talento y una energía que pocas veces se ve en selecciones nacionales. Desde el primer juego se percibe que este grupo no está aquí solamente para cumplir.

Está aquí para competir.

Y competir significa precisamente esto: plantarse frente al gigante del torneo sin complejos y jugarle de tú a tú.

Porque el beisbol tiene algo maravilloso. No se decide en las estadísticas, ni en los contratos, ni en las proyecciones. Se decide en el diamante, en nueve entradas donde muchas veces el corazón pesa tanto como el talento.

México ha demostrado que tiene ambos.

Una parte importante de esa identidad tiene que ver con los peloteros que han decidido vestir la franela tricolor aun cuando su historia personal cruza la frontera. Jugadores nacidos en Estados Unidos, pero con raíces mexicanas que hoy los llevan a representar al país con una convicción que pocas veces se cuestiona.

Ahí están nombres como Jarren Duran, Jonathan Aranda o Rowdy Téllez. Peloteros que pudieron optar por otros caminos, pero que eligieron jugar para México.

Y cuando salen al terreno, lo hacen con una intensidad que deja claro que no se trata de un trámite.

Se trata de identidad.

Se trata de orgullo.

Se trata de una decisión personal que pesa.

Ese espíritu se ha vuelto una de las fortalezas del equipo. Porque mientras otras selecciones cargan con la presión de confirmar su favoritismo, México juega con otra mentalidad: demostrar que puede competir contra cualquiera.

Estados Unidos llega como potencia. Pero también llega con una realidad que a veces pasa desapercibida. Muchos de sus jugadores tienen en la cabeza una temporada larga en Grandes Ligas. Contratos que cuidar. Organizaciones que observan cada movimiento.

México, en cambio, juega con una motivación distinta.

Tiene todo por ganar.

Y prácticamente nada que perder.

Esa diferencia, aunque parezca menor, suele cambiar muchas historias en el deporte.

México ya lo ha demostrado antes. En enfrentamientos recientes ha sido capaz de competir de igual a igual con su vecino del norte e incluso llevarse victorias que parecían improbables.

Por eso este juego tiene un significado especial. No se trata únicamente de derrotar a Estados Unidos. Se trata de confirmar que el crecimiento del beisbol mexicano es real.

Que no es una racha pasajera.

Que no es un accidente.

Que es parte de un proceso que ha ido tomando forma en los últimos años.

Con un grupo de peloteros distintos, con trayectorias diferentes, pero unidos por una convicción común: representar a México con orgullo.

Por eso el duelo ante Estados Unidos es más que un partido del calendario.

Es una oportunidad para demostrar que este equipo tiene carácter.

Que puede competir frente a cualquiera.

Y que, gane o pierda, saldrá del diamante con la cabeza en alto.

Porque si algo ha quedado claro en este Clásico Mundial es que México ya no es un invitado.

Es un contendiente.

Y cuando llegue el momento decisivo -ya sea ante Estados Unidos o en el juego final frente a Italia- lo importante será mantener esa identidad que hoy entusiasma a la afición.

La identidad de un equipo que juega con talento.

Pero sobre todo, con el corazón por delante.