El relevo: viudez y valentía

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Alberto Manzo, asumió la gran responsabilidad de ser Alcaldesa de Uruapan, Michoacán, apenas cuatro días después de que asesinaron a su marido ocupando ese mismo cargo. “Hoy vengo con un corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos”, sentenció al rendir protesta en el Congreso de Michoacán.

Vestida de negro, entre lágrimas y abrazando el sombrero de su esposo, la mujer de 30 años y madre de dos pequeños aceptó valientemente tomar las riendas del municipio michoacano; el mismo que durante el último año gobernó su marido, enfrentándose abiertamente a la delincuencia y el crimen organizado de esa región.

En los últimos meses, Manzo se había convertido en una voz directa, certera y sin filtros que denunciaba la situación de inseguridad y la ola de extorsiones en Uruapan y todo el Estado, cuya principal actividad es la agrícola. “No quiero ser otro presidente municipal más de la lista de los ejecutados”, habría dicho durante su mandato, como si vaticinara su futuro.

Manzo ganó las elecciones como candidato independiente y llegó a la alcaldía de Uruapan el 1 de septiembre del 2024, encabezando el “Movimiento del Sombrero”, como él mismo lo bautizó. Grecia Quiroz abrazó el proyecto de su marido y, como suele pasar con las parejas de mandatarios, se sumó liderando el DIF municipal.

La noche del 1 de noviembre cambió todo. A Manzo lo asesinaron a balazos en la plaza pública de Uruapan, durante el Festival de las Velas; lo atacó un joven de 17 años, sin que los policías municipales de su escolta y 14 elementos de la Guardia Nacional para su protección hayan logrado evitar el homicidio, que dejó una familia desolada y a sus hijos huérfanos.

Tras la muerte de su marido, el 4 de noviembre Grecia Quiroz se reunió con la Presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, exigiendo justicia para su marido. Al día siguiente, este miércoles 5 de noviembre, en medio del dolor y su duelo por la pérdida de su marido, asumió como alcaldesa sustituta de Uruapan para el periodo 2024-2027.

“El legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz, así quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la forma más cruel, esto seguirá, esto continuará y el Movimiento del Sombrero no parará”, dijo con valor y coraje.

Su esposo ya no está. Grecia Quiroz y sus dos hijos perdieron al pilar de su familia, son víctimas indirectas del homicidio, son sus sobrevivientes. Manzo alzó la voz y perdió la vida, y también el tiempo que podría haber pasado con la gente que quiere.

¿Qué costo tiene ser valiente en este país?

“Desde donde quiera que estés, sé que me darás la fuerza para guiar a tus hijos, al pueblo de Uruapan y al pueblo de Michoacán, porque fue tu sueño, y ese sueño nadie lo va a apagar. Se los juro y se los prometo: Michoacán y Uruapan tienen que cambiar”, sentenció.

En la incertidumbre, el duelo y probablemente sin tiempo suficiente para procesar la reciente perdida de su esposo, Grecia Quiroz aceptó un gran compromiso, que busca dar esperanza en la desolación. Que haga un excelente papel, y que este país siga teniendo voces valientes que clamen por seguridad, justicia y un mejor futuro. A ella, nuestra solidaridad y deseos que le vaya bien. En su duelo está asumiendo una lucha por ella, su familia, su marido y los mexicanos.