El primer cambio…

Nos dicen que el gobernador Pablo Lemus sigue guardando bajo llave la lista de quién se queda y quién hace maletas en su gabinete. Nada confirmado, pero los pasillos ya susurran con entusiasmo.

El rumor más insistente apunta a que Raúl Flores, actual presidente de Coparmex en Jalisco, podría llegar a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, ocupando la silla de Horacio Fernández. ¿Será?

Cuentan que el cambio vendría con traje empresarial y discurso de eficiencia bajo el brazo. Mientras tanto, Lemus observa, escucha y deja que los trascendidos hagan su chamba. Porque en política, cuando no hay anuncio oficial, el silencio también gobierna… y los rumores innovan.

* * *

Prometen eficiencia. Nos dicen que el Gobierno de Jalisco se prepara para un maratón… pero de plásticos.

A partir del 19 de enero arrancará la entrega de la Tarjeta Única y la meta es ambiciosa: repartir entre 20 mil y 25 mil tarjetas diarias, como si fueran boletos de concierto.

La titular del Sistema de Asistencia Social, Priscilla Franco, promete que el trámite será exprés, de esos que suenan a fantasía burocrática: de 10 a 15 minutos, entrada y salida incluidas. Habrá personal por todos lados validando datos, citas y hasta la paciencia del usuario. Y para quienes se llevan mal con la tecnología, también habrá niñeras digitales que guíen el prerregistro paso a paso. Todo muy aceitado… ahora falta ver si la fila también coopera.

Por cierto, cada Tarjeta Única obligatoria para acceder al subsidio del transporte público y recibir los depósitos de los programas sociales tendrá un costo mensual de 5.45 pesos para el Gobierno de Jalisco.

* * *

Nos cuentan que en Tlajomulco el 2026 no arrancó caminando, sino pisando el acelerador a fondo. El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez, llegó temprano a la pista y, frente a la CMIC, fue el primer alcalde de Jalisco en presentar su Plan Anual de Obra Pública 2026.

Y nada de promesas etéreas: habló de finanzas sanas —sin deuda—, de recursos propios vía predial y de una apuesta que multiplica la obra pública.

Como quien presume motor nuevo, también precisó las entregas de obras estratégicas y los avances en la recuperación de vivienda con el Infonavit.

Afirman que no fue casualidad ni improvisación: en Tlajo quieren que el año clave empiece con todo.