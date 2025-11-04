El primer acto anticorrupción: elegir bien

La corrupción se combate no sólo con leyes y órganos públicos, sino con una participación activa de la ciudadanía. En primer lugar, desde casa, formando ciudadanos éticos, que no caigan en la tentación de la corrupción; y, en segundo lugar, desde la vida pública, participando en el día a día de la política de su comunidad, su ciudad, su estado y su país.

En Jalisco, una de las formas de hacerlo es a través del Comité de Participación Social (CPS), órgano ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), cuya función es ser el puente entre la sociedad y las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción.

Los cinco integrantes del CPS son designados por un Comité de Selección, independiente, conformado por representantes de instituciones académicas y de la sociedad civil, del cual tengo el honor de formar parte, sin recibir ningún pago por nuestro trabajo, lo hacemos porque estamos convencidos de la importancia de la participación de la ciudadanía para combatir la corrupción.

Cada año se renueva uno de los integrantes del CPS, de manera escalonada, para garantizar la continuidad de su labor y la pluralidad de perspectivas. El viernes pasado el Comité de Selección, tomó protesta a Ana Isabel Cortés como nueva integrante del Comité de Participación Social, conforme lo dispone la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.

El proceso de selección comprende varias etapas:

Convocatoria pública. Se emite una invitación abierta a todas las personas que cumplan los requisitos legales, entre ellos, destacarse por su probidad, independencia, y conocimiento en temas de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización o combate a la corrupción. Recepción y revisión de documentos. Se analizan los expedientes para verificar el cumplimiento de los requisitos formales. Evaluación de perfiles. Se examina la trayectoria profesional, los méritos académicos y la experiencia en los temas vinculados con la función del Comité. Entrevistas públicas. Cada aspirante comparece ante el Comité de Selección para exponer su visión y responder preguntas, en un ejercicio de transparencia que permite a la ciudadanía conocerlos y formarse un criterio. Las entrevistas son públicas y se transmiten electrónicamente. Deliberación y designación. Tras las entrevistas, el Comité delibera y, por mayoría, designa a quien ocupará el cargo por cinco años.

Este proceso no busca premiar trayectorias personales ni responder a intereses políticos o corporativos. Su esencia radica en reforzar la legitimidad ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y en recordar que la integridad pública comienza con la confianza que los ciudadanos depositan en sus propios representantes. El objetivo es claro: garantizar que el CPS esté integrado por personas independientes, con prestigio ético y compromiso con el interés público.

Quienes participamos en este proceso de selección asumimos la responsabilidad de cuidar que esa confianza no se vea defraudada. La transparencia y la ética en la selección no son un trámite: son la primera línea de defensa contra la corrupción. En tiempos donde la desconfianza en las instituciones parece la norma, procesos como éste son una oportunidad para demostrar que la integridad aún tiene espacio en la vida pública.

Desde la Comisión de Selección hacemos votos porque el trabajo de la nueva integrante del CPS y el de todos sus compañeros refleje la integridad que esperamos de todos los funcionarios públicos, pues no podemos exigir lo que no estamos dispuestos a dar. Y esperemos tener cada vez más órganos en los que la ciudadanía pueda participar activamente en la vida pública de nuestro país.