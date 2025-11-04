Que vienen buenas noticias…

Nos cuentan que Mery Pozos estuvo el fin de semana en la ciudad, haciendo limpieza energética y recargando pilas por los días intensos que vienen en la Cámara de Diputados.

Ayer, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el Presupuesto 2026 del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Hoy se prevé que se avale en lo general… y el miércoles y el jueves, en lo particular.

Adelantó que habrá modificaciones importantes gracias a las reservas que se harán por parte de Morena. Y entre los temas, se confirmará que la Universidad de Guadalajara recuperará su presupuesto total para el siguiente año, tras el paquete fiscal que presentó la Secretaría de Hacienda hace unas semanas.

¿Se incluirán más apoyos o proyectos de infraestructura?

¡Ya veremos!



* * *



El que cerró con fuerza su primer informe fue el diputado Omar Cervantes, vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, al lograr el respaldo para su iniciativa “Mi primera renta”.

Este avance demuestra que, más allá de las diferencias partidistas, cuando hay trabajo político y propuestas bien sustentadas, los acuerdos sí pueden construirse.

En un contexto tan complejo como el que vive hoy el Poder Legislativo, los perfiles con capacidad de diálogo y negociación son los que marcan la diferencia.

¿Será que Cervantes se perfila como un interlocutor clave con otras fuerzas políticas, de la mano del coordinador José Luis Tostado?



* * *



La diputada Mónica Magaña optó por una ruta distinta para rendir cuentas: en lugar de realizar un evento tradicional, emprendió un recorrido de encuentros directos con las personas con las que trabaja.

Durante dos semanas sostuvo ejercicios de escucha, retroalimentación y reconocimiento a las organizaciones civiles, universidades, niñas, niños y adolescentes con diabetes tipo 1 y sus familias, así como vecinas, vecinos y liderazgos comunitarios de su distrito.

El ciclo, que cerró con un encuentro con más de mil mujeres, en lo que define como “una rendición de cuentas a ras de piso”, estuvo centrado en causas como salud infantil, autismo, diabetes, reclutamiento forzado y participación ciudadana.

El formato da continuidad a su trabajo en la calle, de puerta en puerta y en el Legislativo. ¿Qué tal?

