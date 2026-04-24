El pragmatismo energético: entre cuentas Fiscales y veto ideológico

La política seria administra lo posible sobre lo deseable. En México, el fracking fue excomulgado por años bajo la bandera ambiental de la Cuarta Transformación. Hoy, en el segundo trimestre de 2026, Claudia Sheinbaum capta lo obvio: no hay soberanía sin gas y no hay gas sin capital. Hoy la presión fiscal obliga a abrirse nuevamente al capital privado.

El eufemismo de “geologías complejas” para hablar de fracking es el salto del dogma al pragmatismo puro, impulsado por dos realidades brutales que se alimentan mutuamente: un déficit fiscal del 4.1% del PIB y la deuda de Pemex que son el hoyo negro del presupuesto entero. Sin inversión privada, cuencas como Burgos o Tampico-Misantla quedan intocadas, porque el erario no da para perforar ni un pozo sin desestabilizar las agujas macroeconómicas. El Gobierno lo sabe: para mandar en política energética, hay que ceder operaciones y dinero a quienes tienen tecnología y caja. El gas no espera ideologías; las finanzas mandan o como dicen los vecinos del Norte: money talks.

Este anuncio es también un salvavidas a la iniciativa privada, tras años de inversión fija que no despega y el sexenio anterior que erosionó buena parte de la confianza en la iniciativa privada que hoy se intenta restituir. Sheinbaum no solo invita a invertir; reconoce que el país avanza con empresarios y no contra ellos. El Comité Técnico Científico que lo respalda ofrece al menos un barniz de estabilidad, algo que faltó antes. Recuerde la reforma de 2013: atrajo 200 mil millones de dólares privados en cinco años, elevando producción hasta que el dogmatismo la frenó. Ahora, podría repetirse si las reglas no cambian a mitad del partido.

Pero el riesgo es alto. La iniciativa privada no picará con discursos; va a exigir una hoja de ruta clara y reglas inmutables. Importamos el 75% de nuestro gas de Texas —una vulnerabilidad que el Winter Storm Uri de 2021 demostró con creces, paralizando fábricas y hogares—. No hay espacio para parálisis ideológica cuando la seguridad nacional depende de importaciones vecinas.

La pregunta es simple: ¿es evitable el fracking con estas finanzas? Sheinbaum movió las fichas; la iniciativa privada juzgará si hay confianza real o solo alivio fiscal temporal para un Gobierno que tiene poco margen de maniobra.

@DelToroIsmael_