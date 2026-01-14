El pendiente Izaguirre de Gertz a Godoy

A poco más de mes y medio de que se cumpla un año de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubriera el 5 de marzo en el Rancho Izaguirre, (Teuchitlán), restos humanos y cientos de zapatos, mochilas, ropa y otras pertenencias, que visibilizaron a nivel mundial el problema de las desapariciones y el reclutamiento delincuencial forzado en Jalisco, nuevamente esta agrupación de madres y padres buscadores denuncian abandono y graves irregularidades en la investigación de este caso que hace la Fiscalía General de la República (FGR).

De entrada, aseguran en un comunicado dirigido a la Presidenta Claudia Sheinbaum el lunes pasado, que de la FGR filtraron información al crimen organizado, para buscar poner en libertad a los diez sentenciados a 141 años de prisión, por estar relacionados con los delitos cometidos en este predio ubicado en la comunidad de La Estanzuela, en la Región Valles de Jalisco.

También que testigos claves con información valiosa no fueron atendidos y tuvieron que huir a Estados Unidos para cuidar su integridad física.

Denuncian además que son ignorados por las nuevas autoridades de la FGR y que están malinformando a la Presidenta para ocultar omisiones y simular trabajo. El abandono del sitio, la negativa de las autoridades a darles acceso a la carpeta de investigación y que sigue el reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes por parte de grupos delincuenciales.

A reserva de revisar cómo sustentan su señalamiento de la filtración de información de la FGR al crimen organizado, lo cierto es que el colectivo no miente al señalar que faltan cateos, desarrollar líneas de investigación y judicializar casos de funcionarios omisos, que en su momento señaló el propio Alejando Gertz Manero, a quien la Presidenta envió de embajador a Inglaterra para relevarlo en la FGR, donde colocó a la que era su consejera jurídica, Ernestina Godoy.

Por eso, será muy interesante ver cómo responde a este “último grito de esperanza”, como llamó el colectivo a esta serie de denuncias, la nueva titular de la FGR, que ciertamente recibió las investigaciones del caso del Rancho Izaguirre, cuando ya Gertz Manero tenía meses de no informar nada de los avances de la investigación de más de una decena de omisiones, que el mismo enlistó, en las que incurrieron las autoridades de Jalisco y las federales, desde el primer momento que se descubrió este predio el 18 de septiembre de 2024, luego de un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional, cuando quedaban 12 días para el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y en Jalisco estaba en marcha la campaña de propaganda por el cierre de la administración del entonces gobernador Enrique Alfaro, quien se iba en dos meses y medio, lo que provocó que el caso quedara en el más bajo perfil posible, pese a la detención de los diez hombres, que tenían en esa finca aislada, a dos hombres privados de su libertad y a un tercero que había muerto por las torturas recibidas.