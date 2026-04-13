Resulta inevitable que hablemos de futbol. La inminencia del mayor espectáculo deportivo del mundo, que México sea sede -junto con Estados Unidos y Canadá- y que Guadalajara sea escenario de algunos encuentros, obliga a hacer algunas reflexiones y comentarios: ¿por qué nuestro país, sin ser una potencia futbolística, es coorganizador del Campeonato Mundial de Futbol por tercera vez, habida cuenta de que la FIFA tiene 211 miembros (12 más que la ONU, que tiene 193)? ¿Qué no hay otros capaces de organizar tan colosal evento? ¿Qué beneficios acarreará su celebración en un mundo convulsionado por la discordia que el Sr. Trump va sembrando al paso de los días? ¿La derrama económica compensará la inversión que supuestamente fortalecerá las economías de los países sede?

Recuerdo que México, que atravesaba una profunda crisis política, organizó la Copa del Mundo de 1970. El resultado deportivo fue relevante, sin embargo, desde el punto de vista político, no fue así. En 1986, la renuncia de Colombia a organizar el mundial -por problemas de seguridad e inestabilidad política similares a los que actualmente vivimos en México- obligó a la FIFA a buscar el reemplazo que encontró en nuestro país. Ahora, 40 años después, nos vuelven a endilgar la realización de tan magno acontecimiento y, sin duda, excepcional negocio.

Todo en la vida tiene una razón de ser, un propósito, una idea fuerza. En este caso, es el juego de los intereses económicos que gravitan en torno del más popular de los deportes. ¿De qué tamaño serán los compromisos que la Presidenta Sheinbaum, contra su voluntad, tuvo que viajar fuera de nuestra nación, por primera y única vez, para tomarse la foto con el proto-dictador de los Estados Unidos, Mr. Trump, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino?

Por cierto, el anuncio de que la primera magistrada no asistirá al partido inaugural es una mala señal. No acompañar a su grey en un evento tan apreciado socialmente es una muestra de que aquello de que “gobierna con el pueblo” sólo es parte de un discurso demagógico. O ¿será que teme a la rechifla que su presencia pueda provocar? Ya lo veremos.

¿Por qué se privilegia un evento que adormece la conciencia de los pueblos, habiendo prioridades urgentes en la agenda nacional, como la inseguridad, el narcotráfico, la corrupción, las desapariciones forzadas, los huachicoleros y desastres ecológicos como el que afecta las costas del Golfo de México? ¿Será por eso y para eso? Si el propósito no confesado de este torneo es mejorar la imagen de nuestro país en el extranjero, pienso que no es por allí.

Lamentablemente, nuestro desprestigio se debe a la ausencia de nuestros gobernantes en los foros políticos y económicos que se celebran en el mundo, su alineamiento con gobiernos autoritarios y la carencia de un proyecto nacional que genere confianza en los inversionistas locales y foráneos.

Ante lo inminente, aprestémonos a testimoniar una reedición más del circo romano. Dispongámonos a disfrutar de la puesta en escena. Arriba el telón.